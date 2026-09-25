Νέο θανατηφόρο περιστατικό συγκλονίζει τη Σιβηρία, καθώς μια γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από άγρια επίθεση αρκούδας στον κήπο του σπιτιού της. Πρόκειται για το έβδομο θύμα από παρόμοια επίθεση που καταγράφεται στην ίδια περιοχή μέσα σε μόλις έναν μήνα, σύμφωνα με τις τοπικές εισαγγελικές αρχές.



Το τραγικό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια πρωτοφανή έξαρση επιθέσεων σε ολόκληρη τη ρωσική επικράτεια. Ειδικοί αποδίδουν την έξαρση αυτή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στην ανθρώπινη αμέλεια, γεγονός που εγείρει έντονο προβληματισμό.

Ένα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τους εισαγγελείς στην περιοχή Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας, περίπου 3.000 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, τους δείχνει να περπατούν μέσα σε μια δασώδη περιοχή και να επιθεωρούν το πτώμα της καφέ αρκούδας που πραγματοποίησε την επίθεση.



Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι η αρκούδα σκότωσε την 51χρονη γυναίκα στο χωριό Βοζνεσένκα, αφού αυτή είδε το ζώο να προσπαθεί να μπει μέσα σε ένα περιφραγμένο τμήμα του κήπου της στο οποίο είχε κατοικίδια ζώα.



«Η αρκούδα όρμησε πάνω στη γυναίκα. Το αρπακτικό σκοτώθηκε από πυροβολισμό ενός γείτονα της θανούσης», ανέφερε το TASS.

Εμπειρογνώμονες του οποίους επικαλέσθηκαν ρωσικά ΜΜΕ, δήλωσαν ότι οι αρκούδες — οι οποίες έχουν επιτεθεί σε ανθρώπους σε τουλάχιστον 11 περιφέρειες της Ρωσίας φέτος και έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 20 ανθρώπους — αναγκάστηκαν να αναζητήσουν τροφή σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, καθώς η πρόωρη και ξηρή άνοιξη είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη μούρων για να τραφούν τον Σεπτέμβριο.

Медведь задрал женщину у её дома в красноярском селе



51-летнеяя женщина погибла в селе Вознесенка Ирбейско-Саянского округа Красноярского края после нападения медведя, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.



По предварительным данным СК, женщина вышла из дома… pic.twitter.com/sMAYUAhECJ — Сибирь Пост (@SibirPost) September 25, 2026

Οι άνθρωποι φέρουν επίσης ευθύνη για το γεγονός ότι αφήνουν απορρίμματα τροφίμων εκτεθειμένα, τα οποία προσελκύουν τις αρκούδες, και για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, ανέφεραν οι ειδικοί, ενώ σε τουλάχιστον μία περιφέρεια οι αρχές αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Ο πληθυσμός των αρκούδων αυξήθηκε απότομα

Οι συντομότεροι και ηπιότεροι χειμώνες, μεταξύ άλλων παραγόντων, έχουν οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό του αριθμού των αρκούδων από τις 130.000 το 1990.



Οι εισαγγελείς στο Κρασνογιάρσκ, όπου σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος ζουν σχεδόν 27.000 από τις 308.000 καφέ αρκούδες της Ρωσίας, δήλωσαν την Τετάρτη ότι άνοιξαν ποινική υπόθεση εναντίον της τοπικής υπηρεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος, κατηγορώντας την για αμέλεια που οδήγησε στο θάνατο έξι ανθρώπων — πλέον επτά, συμπεριλαμβανομένης της γυναίκας στον κήπο της — στην περιοχή αυτή μόνο τον Σεπτέμβριο.

Медведь убил седьмого человека за месяц в Красноярском крае. В Минприроды прошли обыски из-за нападений https://t.co/SEtKEe00z7 — The Insider (@the_ins_ru) September 25, 2026

Σύμφωνα με την έκθεση, το υπουργείο και άλλοι φορείς είχαν την ευθύνη να παρακολουθούν και να ελέγχουν τον πληθυσμό των αρκούδων και να αναλαμβάνουν άμεση δράση σε περίπτωση που διακινδύνευε η ζωή των ανθρώπων.



«Παρά τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις για κίνδυνο, οι αξιωματούχοι του υπουργείου και άλλοι αρμόδιοι δεν έλαβαν μέτρα για τη ρύθμιση του πληθυσμού τους και την αποτροπή της εμφάνισής τους σε κατοικημένες περιοχές», ανέφεραν οι εισαγγελείς σε ανακοίνωση τους.



«Τα στοιχεία παρακολούθησης δείχνουν ότι ο πληθυσμός των καφέ αρκούδων στην περιφέρεια του Κρασνογιάρσκ έχει αυξηθεί 2,5 φορές, φτάνοντας τα 26.000 και πλέον ζώα. Οι κάτοικοι… έχουν υποβάλει περισσότερες από 120 αναφορές για καφέ αρκούδες που εισέρχονται στα όρια οικισμών σε περισσότερες από 15 περιφέρειες της περιοχής, καθώς και στις πόλεις Κρασνογιάρσκ, Ζελέζνογκορσκ και Ζελένογκορσκ» αναφέρουν στην ανακοίνωση τους.

Οι εισαγγελείς προειδοποιούν τους κατοίκους να αποφεύγουν να επισκέπτονται τα δάση και να αναβάλουν τυχόν σχέδια τους για συλλογή μανιταριών και μούρων στα δάση, που είναι μια δημοφιλής ενασχόληση στη Ρωσία.



«Αν συναντήσετε ένα μεγάλο σαρκοβόρο, δεν έχετε ουσιαστικά καμία πιθανότητα επιβίωσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Μεταξύ των άλλων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από αρκούδες στην περιοχή του Κρασνογιάρσκ αυτό το μήνα συγκαταλέγονται ένας 39χρονος ξυλοκόπος και δύο γυναίκες που είχαν βγει για συλλογή μανιταριών.

Άλλες περιφέρειες αντιμετωπίζουν επίσης παρόμοιο πρόβλημα

Στην περιοχή του Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, ένας συνταξιούχος άνδρας που είχε επίσης βγει για να μαζέψει μανιτάρια δέχθηκε επίθεση από αρκούδα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του αυτό το μήνα, όπως και δύο άνδρες που μάζευαν άγρια φυτά σε ένα δάσος.



Σε μία από τις πιο πολύκροτες επιθέσεις φέτος, μια αρκούδα επιτέθηκε σε δύο τουρίστες μέσα στη σκηνή τους στην περιοχή του Αλτάι τον Αύγουστο. Έσυρε μία από τις τουρίστριες, μια 29χρονη γυναίκα, έξω από τη σκηνή, τη σκότωσε και στη συνέχεια την έθαψε στο δάσος.



Στην περιοχή Τουβά της Σιβηρίας, ο προπονητής χόκεϊ επί πάγου Αλεξάντερ Κουζμένκο — πατέρας του παίκτη του NHL Αντρέι Κουζμένκο — σκοτώθηκε αυτή την εβδομάδα από μια αρκούδα ενώ βρισκόταν σε ταξίδι για ψάρεμα.



Το υπουργείο Περιβάλλοντος προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σειρά των επιθέσεων.

«Τα τελευταία χρόνια, καταγράφονται ετησίως περίπου 20 έως 30 περιπτώσεις επιθέσεων από αρκούδες», δήλωσε στο ειδησεογραφικό ενημερωτικό ιστότοπο RBC.



«Η μόνη ασυνήθιστη αύξηση παρατηρήθηκε το 2014, όταν καταγράφηκαν 166 περιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι, στις μέρες μας, όλοι διαθέτουν smartphone και οι πληροφορίες διαδίδονται γρήγορα μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων, γεγονός που δημιουργεί την εντύπωση ότι το πρόβλημα είναι ευρέως διαδεδομένο».