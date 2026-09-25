Δεν ήταν ένα συνηθισμένο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο. Δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ βρέθηκαν μερικά από τα πιο ισχυρά ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας, σε μια βραδιά όπου η τεχνητή νοημοσύνη και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για την πρωτοκαθεδρία στον κλάδο είχαν τον δικό τους πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κινέζου ηγέτη συμμετείχαν κορυφαίοι τεχνολογικοί δισεκατομμυριούχοι και επικεφαλής μερικών από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Έλον Μασκ της Tesla, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Τιμ Κουκ της Apple, η Λίζα Σου της AMD, αλλά και ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος.

Στη λίστα των προσκεκλημένων βρέθηκαν επίσης ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν και ο συνιδρυτής της εταιρείας Γκρεγκ Μπρόκμαν, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta, ο CEO της Microsoft Σάτια Ναντέλα, οι επικεφαλής της Alphabet Σεργκέι Μπριν και Σουντάρ Πιτσάι, καθώς και ο Μάικλ Ντελ της Dell Technologies.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Η παρουσία τόσων ισχυρών προσώπων της τεχνολογίας δεν ήταν τυχαία. Η κούρσα για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πεδία ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Το μεγάλο ερώτημα που διχάζει τη Silicon Valley είναι αν η ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων AI πρέπει να επιβραδυνθεί λόγω πιθανών κινδύνων ή αν οι εταιρείες πρέπει να συνεχίσουν με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα ώστε να διατηρηθεί το αμερικανικό προβάδισμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει τις πιο ακραίες προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η μεγαλύτερη απειλή είναι να ξεπεράσει η Κίνα τις Ηνωμένες Πολιτείες στον συγκεκριμένο τομέα.

Από την πλευρά τους, Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της AI «κινδυνολογία» και έχουν υποστηρίξει την επιτάχυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Το «απουσιολόγιο» που είχε σημασία

Από το δείπνο απουσίαζε ο CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ένα από τα στελέχη του κλάδου που έχει ταχθεί πιο έντονα υπέρ αυστηρότερων κανόνων για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Αμοντέι είχε παρουσιάσει πρόσφατα πρόταση για ένα παγκόσμιο σχέδιο τριών βημάτων, με στόχο οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να κινηθούν πιο προσεκτικά στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI.

Η θέση αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις, με τον Τραμπ να κατηγορεί τον επικεφαλής της Anthropic ότι εμφανίζεται ως «τέλειος άγγελος», υποστηρίζοντας ότι μια επιβράδυνση της αμερικανικής ανάπτυξης θα μπορούσε να ωφελήσει την Κίνα.

Ένα δείπνο με άρωμα Κίνας

Η βραδιά στον Λευκό Οίκο είχε έντονα κινεζικά στοιχεία, από τη διακόσμηση με κόκκινα λουλούδια και τραπεζομάντιλα μέχρι το μενού με επιρροές από την κινεζική κουζίνα.

Στις φωτογραφίες από την εκδήλωση, ο Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ και οι κορυφαίοι τεχνολογικοί παράγοντες εμφανίστηκαν χαμογελαστοί, παρά τις μεγάλες διαφωνίες που υπάρχουν γύρω από το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.

Η βραδιά αποτέλεσε μια σπάνια συνάντηση πολιτικής εξουσίας και τεχνολογικής ισχύος, σε μια περίοδο όπου η AI θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα πεδία παγκόσμιου ανταγωνισμού.