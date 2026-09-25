Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στον Ανακριτή ο 42χρονος αστυνομικός από τον Βόλο, ο οποίος κατηγορείται ότι λάμβανε χρήματα προκειμένου να «σβήνει» κλήσεις τροχαίας.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ ορίστηκε και χρηματική εγγύηση ύψους 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το gegonota.news .

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες ο αστυνομικός φέρεται να ζητούσε χρήματα από οδηγούς με αντάλλαγμα την ακύρωση παραβάσεων.

«Δεν υπήρχε δωροληψία», υποστηρίζει η υπεράσπιση

Η συνήγορός του, Ανθούλα Ανάσογλου, ανέφερε πως ο Ανακριτής έλαβε υπόψη τους ισχυρισμούς του πελάτη της, σύμφωνα με τους οποίους δεν υπήρχε δωροληψία ούτε πρόθεση κατάχρησης χρημάτων.

Παράλληλα, η ίδια στάθηκε στη μέχρι σήμερα πορεία του κατηγορουμένου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για άνθρωπο με μακροχρόνια υπηρεσία στην Αστυνομία.

«Δανείστηκε από το δημόσιο ταμείο», λέει ο δεύτερος συνήγορος

Από την πλευρά του, ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης, Τριαντάφυλλος Εμμανουηλίδης, υποστήριξε ότι ο πελάτης του ουσιαστικά «δανείστηκε» χρήματα από το δημόσιο ταμείο, καθώς -όπως ανέφερε- οι κλήσεις καταχωρούνταν κανονικά και υπήρχε πρόθεση αποκατάστασης της οικονομικής ζημιάς του Δημοσίου.

«Συγκλονισμένος και μετανιωμένος»

Η κ. Ανάσογλου είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο 42χρονος είναι συγκλονισμένος από την υπόθεση, μετανιωμένος και έτοιμος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του λάθους του.

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.