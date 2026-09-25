Νέα στοιχεία για την έρευνα σχετικά με το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, τον εξοπλισμό πλασμαφαίρεσης και τα οικονομικά δεδομένα των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσίασε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στο Live News του Mega.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, έγγραφα που αφορούν τον εξοπλισμό του ιατρείου και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχετικά με τη λειτουργία του.

Τα έγγραφα για τον εξοπλισμό του ιατρείου

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ένα από τα έγγραφα που εξετάζουν οι Αρχές φέρεται να είχε αποσταλεί στις 23 Ιουλίου 2026 από τους γιατρούς της οδού Καρνεάδου προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο, όπως σημείωσε, γινόταν αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας». Ωστόσο, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει παρουσιάσει το έγγραφο μαζί με παραστατικό που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να αφορά μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και όχι απλώς προσάρτημα οζονοθεραπείας.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, και σε ένα προγενέστερο έγγραφο του 2025, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Το ερώτημα που εξετάζεται είναι, μεταξύ άλλων, εάν υπήρχε ήδη από το 2025 ενημέρωση για την ύπαρξη του συγκεκριμένου εξοπλισμού στο ιατρείο και ποια ήταν η εικόνα που είχαν τότε οι αρμόδιες αρχές.

Στο μικροσκόπιο και τα οικονομικά στοιχεία

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, στις φορολογικές τους δηλώσεις εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια εισοδήματα της τάξης των 50.000, 70.000 ή ακόμη και 100.000 ευρώ, ενώ έχει ήδη γίνει έλεγχος στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στους λογαριασμούς εντοπίστηκαν πολύ μικρά διαθέσιμα ποσά, γεγονός που έχει οδηγήσει τις Αρχές να αναζητούν πού κατευθύνονταν τα χρήματα από τις θεραπείες που φέρεται να πραγματοποιούνταν στο ιατρείο.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και η ΑΑΔΕ εξετάζουν τα οικονομικά δεδομένα και τις συναλλαγές των δύο γιατρών.

Ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι μέρος των συναλλαγών να γινόταν σε μετρητά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αντίστοιχα ίχνη σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή συναλλαγές με κάρτες.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο μεταφοράς χρηματικών ποσών στο εξωτερικό, ακόμη και μέσω μίας ή δύο εταιρειών. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα από τα σενάρια που βρίσκονται υπό διερεύνηση, καθώς οι Αρχές εξετάζουν συνολικά την οικονομική δραστηριότητα των εμπλεκόμενων προσώπων και τυχόν άλλες διαδρομές του χρήματος.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών παραμένουν τόσο ο εξοπλισμός και η λειτουργία του ιατρείου όσο και οι οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με τις θεραπείες.