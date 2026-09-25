Μετά από μέρες έντασης και δικαστικής αντιπαράθεσης, τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα επαναφέρουν τη δημοσιογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η κίνηση έρχεται αμέσως μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου που έκρινε πιθανότατα αντισυνταγματική την απαγόρευση πρόσβασης σε MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο.

Σε ζωντανή μετάδοση από την Ουάσιγκτον, η ρεπόρτερ Κρίστεν Χολμς ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει κοινή δημοσιογραφική κάλυψη (pool coverage) στις σημερινές εκδηλώσεις. «Θα υπάρξει κοινή δημοσιογραφική κάλυψη», είπε η Χολμς, λίγες ώρες αφότου η πρόσβαση καναλιών αποκαταστάθηκε χθες στον Λευκό Οίκο.

Η δικαστική μάχη που «άνοιξε» ξανά τις πόρτες

Η τωρινή εξέλιξη ακολουθεί μια σύντομη αλλά σφοδρή δικαστική διαμάχη. Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική κυβέρνηση απαγόρευσε την πρόσβαση δημοσιογράφων των CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο, με την αιτιολογία ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν ευχαριστημένος από τα ρεπορτάζ τους.

Τα τρία μέσα ενημέρωσης προσέφυγαν κατά της απόφασης. Χθες το μεσημέρι, ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε ότι η απαγόρευση είναι πιθανότατα αντισυνταγματική και διέταξε την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασής τους. Έκτοτε, η πρόσβαση των αποκλεισμένων ΜΜΕ έχει αποκατασταθεί.

Εκπρόσωποι της αμερικανικής προεδρίας δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις κάλυψης.

Αλληλεγγύη των καναλιών: CBS, ABC, NBC, Fox σταμάτησαν την κάλυψη

Σε μια πρωτοφανή κίνηση στήριξης προς τα CNN, MS Now και Politico, τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα – CBS, ABC, NBC και Fox – αποφάσισαν τη Δευτέρα να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου, μέχρι ο Λευκός Οίκος να άρει την απαγόρευση.

Όλα αυτά τα μέσα μοιράζονται το κόστος κάλυψης των δραστηριοτήτων του προέδρου και εναλλάσσονται στη δημοσιογραφική κάλυψη, παρέχοντας το οπτικοακουστικό υλικό και σε άλλα μέσα ενημέρωσης – το γνωστό pool coverage.

Η άρνηση της ομάδας των δικτύων να παρέχουν τηλεοπτική κάλυψη σήμαινε ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπήρχε pool coverage της επίσκεψης του Σι στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, το CNN ανακοίνωσε σήμερα ότι θα υπάρξει οπτικοακουστικό υλικό, σηματοδοτώντας το τέλος του «μαύρου» στην κάλυψη.

Τι σημαίνει πρακτικά το pool coverage

Το pool coverage είναι ο μηχανισμός με τον οποίο τα μεγάλα δίκτυα μοιράζονται το κόστος και την πρόσβαση σε επίσημες εκδηλώσεις, εναλλάσσοντας την παρουσία τους και παρέχοντας το υλικό σε όλα τα υπόλοιπα ΜΜΕ. Με την επαναφορά του μηχανισμού, εξασφαλίζεται ότι οι εικόνες και οι δηλώσεις από τις κινήσεις του Τραμπ – και ειδικά από τη συνάντηση με τον Σι – θα μεταδοθούν άμεσα και ευρέως.

Η επιστροφή των δικτύων στην κάλυψη δεν «κλείνει» ωστόσο τη δικαστική διαμάχη. Η απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου παραμένει κρίσιμη για το μέλλον της πρόσβασης των ΜΜΕ στον Λευκό Οίκο και για τα όρια της εκτελεστικής εξουσίας απέναντι στον Τύπο.