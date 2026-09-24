Με αφορμή τη φετινή τηλεοπτική συνεργασία της Ιωάννας Μαλέσκου και της Κατερίνας Ζαρίφη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα», η Κατερίνα Καινούργιου τοποθετήθηκε μέσα από τη «Super Κατερίνα» για τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο παρουσιάστριες.

Η παρουσιάστρια σχολίασε πως, κατά την άποψή της, η συνεργασία τους θα πρέπει να βασίζεται σε έναν ισότιμο ρόλο, αναφερόμενη ιδιαίτερα στην πολυετή εμπειρία και τη διαδρομή της Κατερίνας Ζαρίφη στον χώρο της τηλεόρασης.

«Με συγχωρείτε, θα το πω πολύ ευγενικά. Ούτε εμένα μου αρέσει που δεν είναι ισάξια με τη Μαλέσκου και θα το πω με πολύ σεβασμό και στη Μαλέσκου, γιατί μ’ αρέσει και η Ιωάννα. Θα έπρεπε να είναι ισάξιες. Θα έπρεπε τουλάχιστον από σεβασμό στα χρόνια της Κατερίνας και όλη της την πορεία της, να είναι ισάξιες. Θα μπορούσε να γίνει πενήντα πενήντα. Για μένα θα έπρεπε να είναι ισάξιες. Είναι μεγάλο λάθος του Open», σχολίασε η παρουσιάστρια του Alpha.

«Δεν ξέρω αν είναι απόφαση του Θέμη Μάλλη, γιατί ξέρω και πόσο πολύ πιστεύει ο Θέμης στην Κατερίνα Ζαρίφη. Δεν ξέρω ποιανού είναι απόφαση να είναι πιο πάνω η Ιωάννα από την Κατερίνα. Για μένα είναι λάθος Αρχικά ο λόγος της Κατερίνας, τα ελληνικά της, η γνώση της, η παιδεία της, όλα είναι τόσο άρτια που ο τηλεθεατής θέλει να τη βλέπει. Για μένα είναι λάθος χειρισμός του καναλιού», συμπλήρωσε στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου.