Η υπόθεση των τουρκικών επενδυτικών κεφαλαίων, που έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στην αγορά της Κωνσταντινούπολης, περνά πλέον σε νέα φάση, καθώς οι δικαστικές αρχές προχωρούν σε μαζικές συλλήψεις, ενώ αυξάνονται τα ερωτήματα για το πώς ένα σύστημα που διαχειριζόταν κεφάλαια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων λιρών έφτασε στο σημείο να απειλεί την εμπιστοσύνη μικροεπενδυτών και θεσμικών φορέων.

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν κινηθεί διαδικασίες σε βάρος 76 υπόπτων, με 45 από αυτούς να έχουν συλληφθεί. Παράλληλα, αποφασίστηκε η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ επεκτάθηκαν τα μέτρα και σε άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα.

Η έρευνα αφορά συνολικά 131 fund που συνδέονται με επτά εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων και τα οποία τέθηκαν σε διαδικασία εκκαθάρισης από την τουρκική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (SPK). Στα συγκεκριμένα funds εμφανίζονται περισσότεροι από 455.000 επενδυτές, γεγονός που μετατρέπει την υπόθεση από ένα εταιρικό πρόβλημα σε ζήτημα ευρύτερης εμπιστοσύνης στην τουρκική κεφαλαιαγορά.

Από την κρίση ρευστότητας στην ποινική έρευνα

Το αρχικό πρόβλημα εμφανίστηκε όταν ορισμένα funds άρχισαν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη αιτημάτων εξαγοράς από επενδυτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, αρκετά χαρτοφυλάκια είχαν μεγάλη έκθεση σε περιορισμένο αριθμό μετοχών, κυρίως εταιρειών με χαμηλή διασπορά στο χρηματιστήριο. Όταν αυξήθηκαν οι αιτήσεις αποχώρησης επενδυτών, τα funds χρειάστηκε να προχωρήσουν σε πωλήσεις, γεγονός που ενίσχυσε την πίεση στις συγκεκριμένες μετοχές.

Το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης αφορά το κατά πόσο οι υψηλές αποδόσεις που εμφάνιζαν ορισμένα κεφάλαια αντανακλούσαν πραγματική επενδυτική αξία ή αν είχαν δημιουργηθεί στρεβλώσεις μέσω υπερβολικής συγκέντρωσης σε συγκεκριμένες εταιρείες.

Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς, απάτη, οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα και φορολογικές παραβάσεις. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι τελικές ευθύνες θα κριθούν από τη δικαστική διαδικασία.

Τα ονόματα που μπήκαν στο μικροσκόπιο

Μεταξύ των προσώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης περιλαμβάνονται στελέχη της Tera Yatırım και της Pusula Portföy.

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του προέδρου της Tera Yatırım Holding, Εμρέ Τεζμέν, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκαν και συλλήψεις στελεχών όπως ο Αλπέρ Οζτούρκ, ο Σερντάρ Τουρχάν, καθώς και οι Κερέμ και Εμρέ Αλκίν.

Ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική βαρύτητα έχει η αναφορά στον Κερέμ Αλκίν, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως πρέσβης της Τουρκίας στον ΟΟΣΑ, αλλά και στον Εμρέ Αλκίν, γνωστό οικονομολόγο και σχολιαστή. Η παρουσία προσώπων με δημόσιο οικονομικό προφίλ ενίσχυσε τη δημοσιότητα της υπόθεσης στην Τουρκία.

Παράλληλα, τουρκικά μέσα μετέδωσαν ότι μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και ο Ερκάν Κιλιμτζί, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας.

Το μεγάλο ερώτημα: Πώς δεν εντοπίστηκε νωρίτερα;

Πέρα από τις ποινικές ευθύνες που εξετάζει η Δικαιοσύνη, στην Τουρκία έχει ανοίξει και μια δεύτερη συζήτηση: αν οι εποπτικές αρχές μπορούσαν να είχαν παρέμβει νωρίτερα.

Η τουρκική αγορά είχε ήδη εμφανίσει σημάδια έντονης συγκέντρωσης σε συγκεκριμένες μετοχές και αυξημένης μεταβλητότητας.

Η SPK υποχρεώθηκε στις 28 Αυγούστου να ζητήσει από funds να περιορίσουν την υπερβολική συγκέντρωση σε μεμονωμένες μετοχές και να προχωρήσουν σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους. Οι κινήσεις συμμόρφωσης που ακολούθησαν φαίνεται ότι επιτάχυναν τις πωλήσεις και αύξησαν την πίεση στην αγορά.

Το ερώτημα που πλέον τίθεται στην Τουρκία είναι αν οι κανόνες εποπτείας ήταν επαρκείς ή αν οι αρχές αντέδρασαν αφού το πρόβλημα είχε ήδη διογκωθεί.

Η προσπάθεια περιορισμού της ζημιάς

Οι τουρκικές αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις και να αποτρέψουν τη μετάδοση της κρίσης στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η SPK ανέθεσε τη διαδικασία εκκαθάρισης στην İş Bankası και τη Ziraat Bankası, ενώ επέκτεινε το χρονικό περιθώριο πώλησης των περιουσιακών στοιχείων από τρεις σε έξι μήνες, προκειμένου να αποφευχθούν μαζικές πωλήσεις που θα πίεζαν ακόμη περισσότερο τις τιμές.

Ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ απέρριψε τις φήμες περί παραίτησής του και υποστήριξε ότι το πρόβλημα έχει περιοριστεί σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα συγκεκριμένα funds αποτελούν περίπου το 10% του κλάδου και ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Ωστόσο, η αγορά έχει ήδη υποστεί ισχυρό πλήγμα σε επίπεδο ψυχολογίας. Η πτώση του χρηματιστηρίου και οι μεγάλες απώλειες σε συγκεκριμένες μετοχές ανέδειξαν τη νευρικότητα των επενδυτών.

Η διάσταση για την Ελλάδα: γιατί ενδιαφέρει η τουρκική κρίση κεφαλαίων

Η υπόθεση έχει άμεσο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, όχι μόνο λόγω της οικονομικής διασύνδεσης της περιοχής, αλλά και επειδή αφορά τη σταθερότητα της τουρκικής οικονομίας.

Η Τουρκία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς και εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας στην περιοχή. Μια παρατεταμένη κρίση εμπιστοσύνης στις αγορές της μπορεί να επηρεάσει το επενδυτικό κλίμα, τις επιχειρηματικές αποφάσεις και τη συνολική οικονομική εικόνα της γειτονικής χώρας.

Παράλληλα, η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί να παρουσιάσει εικόνα οικονομικής σταθεροποίησης μετά τις μεγάλες πιέσεις των προηγούμενων ετών.

Το σκάνδαλο των funds δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα: όχι μόνο τη διαχείριση πιθανών παρανομιών, αλλά και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης σε μια αγορά που προσπαθεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο θα είναι η αποκάλυψη των αποτελεσμάτων της έρευνας και κυρίως το αν θα προκύψουν στοιχεία που θα δείχνουν ότι το πρόβλημα περιορίζεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή αν αποκαλύπτει βαθύτερες αδυναμίες στο σύστημα εποπτείας της τουρκικής κεφαλαιαγοράς.