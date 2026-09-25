Ο πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψε ξανά στις ΗΠΑ λίγες εβδομάδες μετά τη μετακόμιση της οικογένειάς του στη Βρετανία, πραγματοποιώντας ένα πυκνό διήμερο πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη, με εμφανίσεις που συνδύασαν τη φιλανθρωπική του δράση, την προστασία των νέων, τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και μια ιδιαίτερη αναφορά στην Νταϊάνα.

Ο Δούκας του Σάσεξ βρέθηκε στην αμερικανική μεγαλούπολη στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήταν το πρώτο ταξίδι του στις ΗΠΑ μετά την εγκατάστασή του στη Βρετανία μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, στα τέλη Αυγούστου.

Από το Clinton Global Initiative στο μήνυμα για την τεχνητή νοημοσύνη

Η πρώτη σημαντική δημόσια εμφάνιση του Χάρι έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου στο Clinton Global Initiative, όπου μίλησε για τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει η τεχνολογία για τα παιδιά και τις οικογένειες.

Ο Χάρι μίλησε ειδικότερα για τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν ως «σύντροφοι», υποστηρίζοντας ότι μπορεί να αποδειχθούν ακόμη πιο επικίνδυνα για τους νέους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η τεχνολογία είναι πιο πειστική, πιο προσωπική και πιο ισχυρή», είπε, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εισέρχεται στις ανθρώπινες σχέσεις.

Ο πρίγκιπας Χάρι, Δούκας του Σάσεξ, μιλά στη σκηνή κατά τη διάρκεια του Clinton Global Initiative, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, στη Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος συνέδεσε την τοποθέτησή του με την προσωπική του ιδιότητα ως πατέρα, αναφερόμενος στις συζητήσεις που έχει κάνει με άλλους γονείς σχετικά με τις συνέπειες της τεχνολογίας στα παιδιά.

Η εμφάνιση καταγράφηκε και από τον φωτογραφικό φακό του Reuters, με τον Χάρι να μιλά στη σκηνή της ετήσιας συνάντησης του Clinton Global Initiative στη Νέα Υόρκη.

Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και η αναφορά στη Νταϊάνα

Την ίδια ημέρα ο Χάρι συμμετείχε στο Skift Global Forum, όπου μίλησε για το μέλλον της ταξιδιωτικής βιομηχανίας και τη σημασία της προστασίας των προορισμών.

Ο Δούκας του Σάσεξ, ο οποίος έχει ιδρύσει την πρωτοβουλία Travalyst για τη βιωσιμότητα στον τουρισμό, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν θα πρέπει να μετρούν την επιτυχία τους μόνο με οικονομικούς δείκτες, αλλά και με βάση την κατάσταση των ίδιων των προορισμών και των κοινοτήτων που εξαρτώνται από αυτούς.

Στην ομιλία του έκανε παράλληλα αναφορά τόσο στην Νταϊάνα όσο και στη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ. Μιλώντας για τη σχέση του με την Μποτσουάνα, θυμήθηκε ότι είχε ταξιδέψει εκεί μετά τον θάνατο της μητέρας του και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η χώρα απέκτησε ιδιαίτερη θέση στη ζωή του. Η Μποτσουάνα αποτέλεσε στη συνέχεια και το αντικείμενο μιας ακόμη εμφάνισής του στη Νέα Υόρκη.

Οι δύο απρόσμενες εμφανίσεις που ακολούθησαν

Μετά τις δύο προγραμματισμένες ομιλίες, ο Χάρι έκανε δύο ακόμη εμφανίσεις που δεν είχαν ανακοινωθεί εκ των προτέρων.

Η μία πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση των National Geographic και De Beers για το Okavango Eternal, όπου βρέθηκε μαζί με τον πρόεδρο της Μποτσουάνα, Ντούμα Μπόκο, και τον εξερευνητή του National Geographic, δρα Στιβ Μπόις.

Λίγο αργότερα συμμετείχε σε συζήτηση του Diana Award για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι καθώς εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Εκεί ο Χάρι μίλησε για τη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας και των δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης έκανε και ένα αυτοσαρκαστικό σχόλιο για την ηλικία του. Σύμφωνα με την επικεφαλής του Diana Award, Τέσι Οτζο, ο 42χρονος πρίγκιπας αστειεύτηκε ότι δεν είναι πλέον «spring chicken», όπως οι νεότεροι συμμετέχοντες.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για τον Χάρι, καθώς το Diana Award είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε στη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα και επικεντρώνεται στην υποστήριξη νέων ανθρώπων και πρωτοβουλιών κοινωνικής αλλαγής.

Το πρώτο ταξίδι στις ΗΠΑ μετά τη μετακόμιση στη Βρετανία

Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη ήρθε λιγότερο από έναν μήνα μετά τη μετακόμιση του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία μαζί με τα παιδιά τους, τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ.

Η οικογένεια έφτασε στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου, έπειτα από περίπου έξι χρόνια ζωής στην Καλιφόρνια. Ο Χάρι έχει έκτοτε επιστρέψει σε ένα πιο ενεργό πρόγραμμα δημόσιων εμφανίσεων, ενώ η Μέγκαν έχει κρατήσει χαμηλότερο δημόσιο προφίλ, έχοντας παράλληλα αναλάβει την προσαρμογή των παιδιών στη νέα καθημερινότητα και στο σχολικό περιβάλλον.

Η σύντομη επίσκεψη του Χάρι στη Νέα Υόρκη έφερε έτσι ξανά τον Δούκα του Σάσεξ στο αμερικανικό προσκήνιο, αυτή τη φορά όμως από διαφορετική βάση: με την οικογένειά του να έχει πλέον εγκατασταθεί στη Βρετανία και τις δημόσιες υποχρεώσεις του να συνεχίζονται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.