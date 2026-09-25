Η στενή φίλη της Μέγκαν Μαρκλ, Κέλι ΜακΚί Ζάφεν, επισκέφθηκε τη Δούκισσα του Σάσεξ και τον πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία και έδωσε μια σπάνια ματιά στην προσωπική ζωή της οικογένειας. Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στο Instagram, κατέγραψε στιγμές με τη Μέγκαν, την πεντάχρονη κόρη του ζευγαριού, Λίλιμπετ, αλλά και συναντήσεις με φίλους.

Πώς είναι η ζωή του Χάρι και της Μέγκαν στη Βρετανία

Η Κέλι ΜακΚί Ζάφεν φαίνεται πως είναι η πρώτη φίλη της Μέγκαν από την Καλιφόρνια που την επισκέπτεται μετά τη μετακόμιση της οικογένειας στη Βρετανία. Στις 23 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της, αποκαλύπτοντας στιγμές από τον χρόνο που πέρασαν μαζί.

Σε μία από τις εικόνες, η Μέγκαν Μαρκλ κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό γιο της φίλης της, τον Τζακ, κατά τη διάρκεια ενός χαλαρού γεύματος σε παμπ.

Η Μέγκαν Μαρκλ κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό Τζακ κατά τη διάρκεια γεύματος σε παμπ στη Βρετανία

Σε άλλη φωτογραφία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται στο πάτωμα και παίζει με το μωρό.

Ο πρίγκιπας Χάρι παίζει στο πάτωμα με τον μικρό Τζακ κατά την επίσκεψη της φίλης της Μέγκαν Μαρκλ

«Περνάμε υπέροχα. Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό να γνωρίζω αυτό το μαγικό μέρος μαζί με την καλύτερή μου φίλη και να έχω μαζί μου τον γλυκό μου Τζακ σε αυτή την περιπέτεια», έγραψε η Ζάφεν.

Η ίδια ανέφερε ακόμη πως χάρηκε που μπόρεσε να δει από κοντά αυτή τη νέα περίοδο στη ζωή της Μέγκαν και να μοιραστεί μαζί της τις πρώτες εντυπώσεις του μικρού γιου της από το ταξίδι.

«Ο χρόνος με την οικογένεια ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η ψυχή. Και μερικός πουρές πατάτας, ψάρι και fish and chips», πρόσθεσε με χιουμοριστική διάθεση η φίλη της Δούκισσας.

Σε άλλη φωτογραφία, η Μέγκαν ποζάρει μαζί με την Κέλι και τον επί χρόνια φίλο της, Μάρκους Άντερσον. Η παρέα έπαιξε mahjong στον κήπο και πέρασε χρόνο μαζί, απολαμβάνοντας και ποτήρια κρασί.

Η Μέγκαν Μαρκλ ποζάρει με την Κέλι ΜακΚί Ζάφεν και τον Μάρκους Άντερσον κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους

Η Λίλιμπετ πέρασε χρόνο με τον γιο της φίλης της Μέγκαν

Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται και η πεντάχρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, η οποία περνά χρόνο μαζί με τον μικρό Τζακ.

Η πριγκίπισσα Λίλιμπετ περνά χρόνο με τον μικρό Τζακ, γιο της φίλης της Μέγκαν Μαρκλ

Ο επτάχρονος πρίγκιπας Άρτσι και η Λίλιμπετ ξεκίνησαν αυτόν τον μήνα σε νέο σχολείο στη Βρετανία. Η οικογένεια έφτασε στην Αγγλία στις 26 Αυγούστου.

Τι έχει γίνει γνωστό για τη μετακόμιση του Χάρι και της Μέγκαν

Η επιστροφή στη Βρετανία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το ζευγάρι, έπειτα από έξι χρόνια ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται δημοσιεύματα για τη μετακόμιση, ένας από τους λόγους που ο Χάρι ήθελε να επιστρέψει ήταν να γνωρίσουν καλύτερα τα παιδιά του τη χώρα όπου μεγάλωσε και να αποκτήσουν μεγαλύτερη επαφή με την οικογενειακή τους ιστορία. Για τη Μέγκαν, αντίστοιχα, έχει σημασία να γνωρίσουν τα παιδιά και τον κόσμο στον οποίο μεγάλωσαν και οι δύο γονείς τους.

Από τότε που εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία, η οικογένεια έχει ήδη δώσει ορισμένες εικόνες από τη νέα καθημερινότητά της. Η Μέγκαν έχει δημοσιεύσει βίντεο με τα παιδιά στην εξοχή, ενώ ο Χάρι έχει αρχίσει να κάνει ξανά συχνές δημόσιες εμφανίσεις σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ζευγάρι σχεδιάζει να παραμείνει στη Βρετανία για αρκετό διάστημα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόθεση επιστροφής του Χάρι και της Μέγκαν στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα.