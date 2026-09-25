Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media η Μαρίνα Μαμουσάι, η διαγωνιζόμενη που είχε γνωρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο «The Voice» και από την οποία ο τραγουδιστής είχε ζητήσει να βαφτίσει την κόρη της, απάντησε στα σχόλια που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες για τη σχέση τους.

Η Μαρίνα Μαμουσάι, η οποία πρόσφατα είχε επισκεφθεί μαζί με την κόρη της τον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη για να τον αποχαιρετήσουν, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει προσωπικές συνομιλίες ή άλλα στοιχεία από την επικοινωνία τους, υπογραμμίζοντας πως δεν επιδιώκει δημοσιότητα ή οικονομικό όφελος από την υπόθεση.

«Ως εδώ. Σιώπησα αρκετά», έγραψε στην ανάρτησή της, κάνοντας λόγο για σχόλια και κατηγορίες ότι λέει ψέματα, ότι εκμεταλλεύεται τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ή ότι επιδιώκει χρήματα και μέρος της περιουσίας του.

«Δεν ζήτησα, δεν διεκδίκησα και δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Γιώργου. Ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Μαρίνα Μαμουσάι αναφέρθηκε και στις αναρτήσεις που, όπως υποστηρίζει, χρησιμοποιούν το πρόσωπο της ανήλικης κόρης της. «Εμένα μπορείτε να με κρίνετε όσο θέλετε. Το παιδί μου όμως δεν θα το χρησιμοποιείτε για να χτυπήσετε εμένα», σημείωσε, ζητώντας να μην εμπλέκεται η κόρη της στη δημόσια συζήτηση.

«Δεν θα δημοσιεύσω προσωπικές συνομιλίες»

Απαντώντας σε όσους ζητούν αποδείξεις για τη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να δημοσιοποιήσει μηνύματα, κλήσεις, φωτογραφίες ή άλλες προσωπικές στιγμές.

«Δεν πρόκειται να ξεγυμνώσω δημόσια μια προσωπική επικοινωνία για να περάσω τις εξετάσεις του Instagram και του TikTok», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία της επικοινωνίας τους τα γνωρίζουν η ίδια, ο σύζυγός της και άνθρωποι από το περιβάλλον τους.

Όπως εξήγησε, επιλέγει να μην κοινοποιήσει προσωπικές συνομιλίες του τραγουδιστή, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή για να δώσει τη συγκατάθεσή του.

«Αυτό δεν είναι έλλειψη αποδείξεων. Είναι επιλογή αξιοπρέπειας και σεβασμού», υπογράμμισε.

Η ίδια απάντησε και στα σχόλια που αφορούν την αλβανική καταγωγή της, δηλώνοντας ότι δεν αποτελεί κάτι για το οποίο αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί.

«Ο πόνος δεν είναι διαγωνισμός»

Η Μαρίνα Μαμουσάι αναφέρθηκε ακόμη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται δημόσια το πένθος της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συγκρίνει τον δικό της πόνο με εκείνον της οικογένειάς του.

«Ο πόνος δεν είναι διαγωνισμός. Δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι ο δικός μου πόνος είναι μεγαλύτερος από της μητέρας του, των αδελφών του, της οικογένειάς του ή οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου τον αγάπησε», έγραψε.

Τέλος, απευθυνόμενη σε όσους την κατηγορούν ότι αναζητά δημοσιότητα, σημείωσε ότι, εάν αυτός ήταν ο στόχος της, θα μπορούσε να δημοσιοποιήσει όσα έχει κρατήσει μέχρι σήμερα ιδιωτικά.

«Δεν ζητάω να με αγαπήσετε. Δεν ζητάω να συμφωνήσετε μαζί μου. Δεν ζητάω καν να με πιστέψετε. Απαιτώ όμως να σταματήσει η κατασκευή “γεγονότων” γύρω από εμένα και, κυρίως, γύρω από το ανήλικο παιδί μου», ανέφερε.

Κλείνοντας, η Μαρίνα Μαμουσάι τόνισε ότι αυτή είναι η πρώτη και η τελευταία δημόσια απάντησή της για το θέμα. «Θα προστατεύσω τον άντρα μου. Θα προστατεύσω το παιδί μου. Θα προστατεύσω όσα θεωρώ προσωπικά από τη σχέση μου με τον Γιώργο. Και τον Γιώργο θα τον θυμάμαι όπως τον γνώρισα εγώ – όχι όπως απαιτεί το διαδίκτυο να αποδείξω ότι τον γνώρισα», έγραψε.