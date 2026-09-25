Το Ιράν δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη και στην περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι ΗΠΑ «ικανοποιήσουν όλους τους όρους του Ιράν».

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον να επικεντρώνεται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στις κυρώσεις και στον έλεγχο μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς στον κόσμο.

Οι όροι του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, η Τεχεράνη έχει προτείνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις από την αμερικανική πλευρά.

Μεταξύ των όρων που τέθηκαν περιλαμβάνονται η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα μέσα σε επτά ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, η άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η κατάργηση των πετρελαϊκών κυρώσεων και η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Η πρόταση μεταφέρθηκε στην αμερικανική πλευρά με φόντο την πρόσφατη επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή, σύμφωνα με το Reuters.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες διόδους για την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς από την περιοχή μεταφέρεται σημαντικό μέρος του πετρελαίου που διακινείται διεθνώς.

Οποιαδήποτε διακοπή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές, καθώς μπορεί να επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και η περιφερειακή ένταση

Η νέα τοποθέτηση της Τεχεράνης έρχεται ενώ η ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει αυξημένη. Σύμφωνα με το Reuters, η περιοχή έχει βρεθεί αντιμέτωπη με νέα επεισόδια κλιμάκωσης, ενώ οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης υπό όρους που περιορίζουν τα δικαιώματά της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει δεσμεύσεις σχετικά με τη δραστηριότητα αυτή.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς μια νέα κλιμάκωση στην περιοχή θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις τόσο στην ασφάλεια της Μέσης Ανατολής όσο και στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.