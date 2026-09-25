Μια απάτη με πρωταγωνιστές δύο νεαρούς που εμφανίστηκαν ως μαθητές και ζητούσαν χρήματα για την 5ήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου ερευνούν οι Αρχές στη Φθιώτιδα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το σενάριο ήταν αρκετά «πειστικό»: δύο άτομα νεαρής ηλικίας εμφανίστηκαν σε καταστήματα και γραφεία στη Λαμία και υποστήριξαν ότι είναι μαθητές του Λυκείου Καμένων Βούρλων, οι οποίοι συγκεντρώνουν χρήματα ώστε συμμαθητές τους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην πολυήμερη εκδρομή.

Η ιστορία μάλιστα είχε και… λεπτομέρειες. Οι δύο νεαροί φέρεται να έδιναν ονόματα, οικογενειακά στοιχεία, ακόμη και πληροφορίες για τα επαγγέλματα των υποτιθέμενων γονιών τους, προκειμένου να δημιουργήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης με όσους άκουγαν την ιστορία τους.

Η «εκδρομή στην Ιταλία» και το μικρό ποσό που δεν κίνησε υποψίες

Οι δύο νεαροί υποστήριξαν ότι η εκδρομή θα γινόταν στην Ιταλία και πως τα έξοδα ήταν αυξημένα, γι’ αυτό και χρειάζονταν βοήθεια για να μπορέσουν όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν.

Το γεγονός ότι ζητούσαν μικρά ποσά και εμφανίζονταν ως παιδιά που προσπαθούν να βοηθήσουν συμμαθητές τους φαίνεται πως έκανε την ιστορία τους πιο εύκολα πιστευτή.

Σε μία περίπτωση μάλιστα απευθύνθηκαν σε γνωστή δικηγόρο της Λαμίας, επαναλαμβάνοντας το ίδιο αφήγημα. Όταν εκείνη ζήτησε κάποιο αποδεικτικό για τη δράση τους, ένας από τους νεαρούς φέρεται να έδειξε στο κινητό του ηλεκτρονικό έγγραφο με το όνομα της διευθύντριας του σχολείου, το οποίο υποτίθεται ότι επιβεβαίωνε την πρωτοβουλία τους.

Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την απάτη

Η δικηγόρος, ωστόσο, αποφάσισε να διασταυρώσει την πληροφορία και επικοινώνησε με το Λύκειο Καμένων Βούρλων. Η διευθύντρια του σχολείου ξεκαθάρισε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τη συγκεκριμένη προσπάθεια και πως δεν είχε δώσει καμία άδεια για συγκέντρωση χρημάτων.

Μάλιστα, από το σχολείο επισημάνθηκε ότι δεν είχε ακόμη καταρτιστεί καν ο προγραμματισμός της φετινής 5ήμερης εκδρομής, πόσο μάλλον κάποια διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης μαθητών.

Ψεύτικη βεβαίωση και έρευνα από την Αστυνομία

Οι υπεύθυνοι του σχολείου ανέφεραν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπέγραφαν τέτοιο έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παράνομη ενέργεια, καθώς οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν ακόμη και ψευδή βεβαίωση.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που εμφανίστηκαν ως «μαθητές».

Μέχρι τότε, οι Αρχές εφιστούν την προσοχή στους πολίτες: μια «καλή πράξη» μπορεί εύκολα να γίνει παγίδα όταν πίσω της κρύβεται ένα καλοστημένο ψέμα.