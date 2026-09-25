Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο φορτηγό-οχηματαγωγό BLUE CARRIER 2, το οποίο παραμένει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, μετά τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε χώρο γκαράζ του πλοίου.

Οι προσπάθειες των δυνάμεων επικεντρώνονται στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και στη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Μεγάλη επιχείρηση με πλωτά μέσα και εναέρια επιτήρηση

Στην περιοχή έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις που επιχειρούν, με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος προς το Λιμενικό.

Στο σημείο επιχειρούν ήδη πυροσβεστικά σκάφη, ενώ στην περιοχή έχουν μεταβεί επιπλέον μέσα από τον Πειραιά. Παράλληλα, ελικόπτερο της Πυροσβεστικής πραγματοποιεί εναέρια επιτήρηση, ενώ η εικόνα της επιχείρησης παρακολουθείται συνεχώς από το ΕΣΚΕΔΙΚ μέσω αεροσκάφους επιτήρησης και καταγραφής δεδομένων.

Στην περιοχή βρίσκονται επίσης ρυμουλκά, ενώ έχει κινητοποιηθεί ναυαγοσωστικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό.

Ασφαλείς οι 29 επιβαίνοντες

Η μεγαλύτερη ανησυχία των πρώτων ωρών αφορούσε τους ανθρώπους που βρίσκονταν πάνω στο πλοίο. Ωστόσο, η εκκένωση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς. Οι 29 επιβαίνοντες, δηλαδή τα 28 μέλη πληρώματος και ο ένας οδηγός φορτηγού, απομακρύνθηκαν με τις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τήνο.

Στο επίκεντρο και η προστασία της θάλασσας

Παράλληλα με την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι Αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή τα απαραίτητα σχέδια για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης.

Αντιρρυπαντικά μέσα έχουν τεθεί σε ετοιμότητα από τα όμορα Λιμεναρχεία και τους φορείς διαχείρισης λιμένων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση γύρω από το πλοίο.

Η Attica Ferries ανακοίνωσε ότι, μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαινόντων, έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Το BLUE CARRIER 2 μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά και 29 ΙΧ οχήματα, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν υπό διερεύνηση.