Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στην ΕΛ.ΑΣ., μετά την απόδραση κρατουμένου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, την ώρα που βρισκόταν σε διαδικασία μεταγωγής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο άνδρας κατάφερε να ξεφύγει περίπου στις 19:30, ενώ είχε μεταφερθεί στον χώρο των δικαστηρίων για τη δικαστική διαδικασία.

Πρόκειται για έναν 40χρονο υπήκοο Τυνησίας, ο οποίος κατηγορείται για «κλοπή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος».

Έρευνες σε εξέλιξη

Αμέσως μετά την απόδραση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Ευελπίδων για τον εντοπισμό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να διαφύγει, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.