Νέα πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την υπόθεση της γιατρού Ιωάννας Γάκα που συνελήφθη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη πυροδότησε η παρέμβαση του εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Υγείας, Σταμάτη Πουλή.

Σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, ο κ. Πουλής υποστήριξε ότι η υπόθεση είχε βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχων ήδη από το 2018, όταν αναπληρωτής υπουργός Υγείας ήταν ο Παύλος Πολάκης. Όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο υπήρχαν τόσο οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες όσο και το θεσμικό πλαίσιο για να διερευνηθεί και να διακοπεί η δραστηριότητα της συγκεκριμένης γιατρού.

Η καταγγελία του Σταμάτη Πουλή

Η συζήτηση έγινε με αφορμή την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και επικεντρώθηκε αρχικά στους ελέγχους των γιατρών, των ιατρείων και των ιατρικών δομών, καθώς και στα νέα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποιεί το υπουργείο Υγείας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Σταμάτης Πουλής αναφέρθηκε στην υπόθεση της Ιωάννας Γάκα, η οποία κρατείται και αντιμετωπίζει ποινική δίωξη. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η υπόθεση είχε εξεταστεί το 2018, χωρίς ωστόσο, κατά τον ίδιο, να υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση.

«Το 2018 ήταν κομβικό σημείο για να σταματήσει η δράση της Ιωάννας Γάκα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος απέδωσε την ευθύνη στον τότε αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη, υποστηρίζοντας ότι είχε στη διάθεσή του τα απαραίτητα ελεγκτικά μέσα και την αρμοδιότητα να κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αναφορά στο ΣΕΥΥΠ

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησης του κ. Πουλή ήταν η λειτουργία, εκείνη την περίοδο, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, του γνωστού ΣΕΥΥΠ.

Όπως ανέφερε, το ΣΕΥΥΠ υπαγόταν στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, γεγονός που –σύμφωνα με τον ίδιο– έδινε στον Παύλο Πολάκη τη δυνατότητα να ζητήσει ή να ενισχύσει τους σχετικούς ελέγχους.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Υγείας υποστήριξε ότι, παρά την ύπαρξη των συγκεκριμένων μηχανισμών, δεν υπήρξε το 2018 ενέργεια που να οδηγήσει στη διακοπή της δραστηριότητας της γιατρού.