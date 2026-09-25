Οι Γερμανοί οδηγοί ετοιμάζονται να δουν χαμηλότερες τιμές στις αντλίες, καθώς το Βερολίνο προχωρά σε νέα φορολογική ελάφρυνση για τη βενζίνη και το ντίζελ.

Το μέτρο, που εγκρίθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από το γερμανικό Κοινοβούλιο, προβλέπει μείωση της φορολογίας κατά 14,04 λεπτά ανά λίτρο. Συνυπολογίζοντας και τη χαμηλότερη επιβάρυνση από τον ΦΠΑ, η συνολική μείωση στην τελική τιμή αναμένεται να φτάσει περίπου τα 16,7 λεπτά ή, στρογγυλοποιημένα, τα 17 λεπτά ανά λίτρο.

Από την 1η Οκτωβρίου το μέτρο

Η φοροελάφρυνση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου και θα παραμείνει ενεργή έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Η ίδια μείωση θα εφαρμοστεί τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ. Η επιλογή αυτή συνδέεται με την ανάγκη ίσης μεταχείρισης, καθώς οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις ειδικά για το ντίζελ.

Για να προλάβει την έναρξη του μέτρου, η κυβέρνηση συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD) ακολούθησε διαδικασίες-εξπρές.

Το πράσινο φως δόθηκε τόσο από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο όσο και από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται τα 16 κρατίδια της Γερμανίας.

Δεν θα πέσουν αμέσως όλες οι τιμές

Παρά την ψήφιση του μέτρου, οι οδηγοί δεν θα πρέπει να περιμένουν ότι η μείωση θα εμφανιστεί ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια.

Η φορολογική αλλαγή αφορά τα βυτιοφόρα που θα αναχωρούν από τα διυλιστήρια μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Οκτωβρίου. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να χρειαστούν μερικές ημέρες μέχρι να ανανεωθούν τα αποθέματα και να περάσει η νέα τιμή στην αντλία.

Οι πρατηριούχοι δεν υποχρεούνται, θεωρητικά, να μετακυλίσουν το σύνολο της φοροελάφρυνσης στους καταναλωτές. Η κυβέρνηση, ωστόσο, εκτιμά ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των πρατηρίων και η πίεση των οδηγών θα οδηγήσουν σε γρήγορες μειώσεις.

Ανάλογη φορολογική ελάφρυνση είχε εφαρμοστεί από τον Μάιο και για μεγάλο μέρος του καλοκαιριού. Η εμπειρία εκείνης της περιόδου δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία, χωρίς όμως να εξασφαλίζει ότι κάθε πρατήριο θα μειώσει τις τιμές στον ίδιο βαθμό.

Συμφέρει ο ανεφοδιασμός από την πρώτη ημέρα;

Οι οδηγοί δεν χρειάζεται να σπεύσουν μαζικά στα πρατήρια τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου.

Με βάση τους ισχύοντες κανόνες, οι αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης επιτρέπονται μόνο μία φορά την ημέρα, στις 12:00. Αυτό σημαίνει ότι οι μειώσεις ενδέχεται να φανούν περισσότερο μετά το μεσημέρι.

Παράλληλα, η προηγούμενη εφαρμογή του μέτρου έδειξε ότι η πλήρης μετακύλιση στην τελική τιμή μπορεί να καθυστερήσει. Επομένως, όσοι δεν έχουν άδειο ρεζερβουάρ πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν ουρές και συνωστισμό από την πρώτη ημέρα.

Ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες, οι διαφορές μεταξύ των πρατηρίων μπορεί να είναι αισθητές. Η σύγκριση τιμών θα παραμείνει, συνεπώς, καθοριστική για τους καταναλωτές.

Αμφισβητείται η πλήρης μετακύλιση

Το κατά πόσο οι εταιρείες πετρελαιοειδών και οι πρατηριούχοι θα μεταφέρουν ολόκληρη τη μείωση στους οδηγούς αποτελεί ήδη αντικείμενο συζήτησης στη Γερμανία.

Το Οικονομικό Ινστιτούτο IfO του Μονάχου και η γερμανική Αρχή Ανταγωνισμού είχαν υποστηρίξει, με αφορμή προηγούμενες φοροελαφρύνσεις, ότι το όφελος δεν μετακυλίστηκε πλήρως στην αντλία.

Οι εταιρείες πετρελαιοειδών έχουν αμφισβητήσει την εκτίμηση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό ύψος της μείωσης θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τη φορολογία, αλλά και από τις τιμές χονδρικής, τα περιθώρια κέρδους και τον ανταγωνισμό σε κάθε περιοχή.

Δεν επιστρέφουν οι τιμές πριν από τον πόλεμο

Η νέα παρέμβαση αναμένεται να προσφέρει σημαντική ανάσα στους οδηγούς, δεν αρκεί όμως για να επαναφέρει τις τιμές στα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Γερμανικής Λέσχης Αυτοκινήτου (ADAC), την τελευταία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου, η βενζίνη τύπου Ε10, με περιεκτικότητα 10% σε αιθανόλη, κόστιζε κατά μέσο όρο 1,78 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια περίοδο, η μέση τιμή του ντίζελ ανερχόταν σε 1,75 ευρώ το λίτρο.

Η διαφορά από τα σημερινά επίπεδα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε μια προσωρινή φορολογική μείωση δεν μπορεί από μόνη της να επαναφέρει τις τιμές στα λεγόμενα «προπολεμικά» επίπεδα.

Κόστος σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ για το Δημόσιο

Η γερμανική κυβέρνηση υπολογίζει ότι το μέτρο θα κοστίσει λίγο λιγότερο από 2,5 δισ. ευρώ στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

Το κόστος δεν θα βαρύνει αποκλειστικά την κεντρική κυβέρνηση. Περίπου το ήμισυ των απωλειών θα επωμιστούν έμμεσα τα ομόσπονδα κρατίδια, καθώς θα λάβουν μικρότερο μερίδιο από τα έσοδα του Φόρου Κύκλου Εργασιών σε σχέση με αυτό που θα τους αναλογούσε υπό κανονικές συνθήκες.

Πόσα χρήματα θα εξοικονομήσει ο μέσος οδηγός

Στη Γερμανία, ο μέσος οδηγός διανύει περίπου 900 χιλιόμετρα τον μήνα.

Με μέση κατανάλωση 7 έως 8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, η εξοικονόμηση για το τρίμηνο εφαρμογής του μέτρου υπολογίζεται περίπου στα 32 έως 36 ευρώ.

Το τελικό όφελος, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την πραγματική τιμή που θα εμφανίζεται στην αντλία, την κατανάλωση κάθε οχήματος και το κατά πόσο οι πρατηριούχοι θα μετακυλίσουν ολόκληρη τη φορολογική ελάφρυνση.