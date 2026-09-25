Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες βρισκόταν υπό διερεύνηση από την Premier League, με την αρμόδια επιτροπή να καλείται πλέον να αποφασίσει για την ποινή του συλλόγου.

Η πολύχρονη έρευνα της Premier League γύρω από τους «Πολίτες» ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με την επιτροπή να αποδίδει στον σύλλογο ευθύνη για σχεδόν το σύνολο των καταγγελιών που είχαν εξεταστεί. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει πλέον τον δρόμο για το επόμενο και ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας, αυτό της επιβολής κυρώσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια θα είναι η τελική τιμωρία της Σίτι. Όπως αναφέρει το «Athletic», πάντως, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, από την επιβολή σημαντικού χρηματικού προστίμου έως την αφαίρεση βαθμών ή ακόμη και την αποβολή από την Premier League, ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων που κρίθηκαν αποδεδειγμένες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ενδεχόμενο αφαίρεσης βαθμών. Μια τέτοια ποινή θα μπορούσε να ισχύσει είτε από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί η απόφαση είτε αναδρομικά. Στη δεύτερη περίπτωση, θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη και τίτλους που έχει κατακτήσει η Μάντσεστερ Σίτι τα προηγούμενα χρόνια.

Από την πλευρά του συλλόγου, πάντως, έχει ήδη καταστεί σαφές ότι η υπόθεση δεν πρόκειται να κλείσει χωρίς αντίδραση. Η Μάντσεστερ Σίτι προτίθεται να προσφύγει κατά της απόφασης, εφόσον αυτή επιβεβαιωθεί επισήμως και επιβληθεί σχετική ποινή.

Άνθρωπος από το νομικό τμήμα της ομάδας, μιλώντας στο «Athletic», επανέλαβε τη θέση που έχει εκφράσει ο σύλλογος από τον Φεβρουάριο του 2023, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία της Premier League βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και διέπεται από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Σίτι έχει συνεργαστεί με τη διαδικασία επί οκτώ χρόνια, έχοντας την προσδοκία πως τα διοικητικά και εκτελεστικά όργανα της Premier League θα λειτουργούσαν ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και δίκαιος ρυθμιστής, χωρίς εξωτερικές ή μεροληπτικές επιρροές.

Η υπόθεση, επομένως, παραμένει ανοιχτή, με το επόμενο καθοριστικό βήμα να αφορά πλέον την απόφαση για την ποινή που θα επιβληθεί στον αγγλικό σύλλογο.