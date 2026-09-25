Αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές πρόστιμο βρίσκεται η μητρική εταιρεία του Facebook, καθώς επιτροπή ενόρκων στο Νέο Μεξικό αποφάνθηκε ότι ο κολοσσός των κοινωνικών δικτύων εξαπάτησε συνειδητά τους κατοίκους της αμερικανικής Πολιτείας.

Η δικαστική απόφαση αφορά τη διαχείριση και την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο πλαίσιο του πολύκροτου σκανδάλου της Cambridge Analytica.



Μετά τη συγκεκριμένη ετυμηγορία, ο τεχνολογικός γίγαντας κινδυνεύει πλέον με την επιβολή προστίμου μαμούθ που μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα, σφοδρή δικαστική καταιγίδα για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών στις ΗΠΑ.

Το Νέο Μεξικό είναι η μοναδική Πολιτεία που προσέφυγε στα δικαστήρια για την υπόθεση αυτή, μια από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις της ιδιωτικότητας στην ιστορία του διαδικτύου.



Η βρετανική εταιρεία Cambridge Analytica εκμεταλλεύτηκε για πολιτικούς σκοπούς τα προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων χρηστών του Facebook, τα οποία είχαν συλλεχθεί εν αγνοία τους.



Οι ένορκοι στο δικαστήριο της Σάντα Φε έκριναν ότι εξαπατήθηκε ο καθένας από τους 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της Πολιτείας, κάτι που ισοδυναμεί με ισάριθμες παραβιάσεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών.



Επαφίεται πλέον στον δικαστή να ορίσει το πρόστιμο που θα επιβάλει στο Facebook, το οποίο μπορεί να ανέλθει στα 5.000 δολάρια ανά παράβαση. Θεωρητικά, το Facebook θα μπορούσε να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 10,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Λόγω του σκανδάλου, η Cambridge Analytica οδηγήθηκε στην πτώχευση το 2018, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.