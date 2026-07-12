Το μαγνήσιο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μέταλλα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Σύμφωνα με το National Institutes of Health (NIH), συμμετέχει σε περισσότερες από 300 ενζυμικές αντιδράσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αναγνωρίζει τον καθοριστικό του ρόλο στη φυσιολογική λειτουργία των μυών, του νευρικού συστήματος και στη μείωση της κόπωσης.

Η μπανάνα αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους αναζητούν ένα θρεπτικό και εύκολο σνακ. Είναι πλούσια σε κάλιο, φυτικές ίνες, βιταμίνη Β6 και περιέχει επίσης μαγνήσιο. Ωστόσο, όταν ο στόχος είναι η μεγαλύτερη πρόσληψη μαγνησίου μέσω της διατροφής, η μπανάνα δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Μία μεσαίου μεγέθους μπανάνα παρέχει περίπου 32 mg μαγνησίου, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 7,6% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης για έναν ενήλικα άνδρα (420 mg). Αντίθετα, αρκετές φυσικές τροφές προσφέρουν διπλάσιες, τριπλάσιες ή ακόμη και πενταπλάσιες ποσότητες στην ίδια περίπου μερίδα.

Σπόροι: Η κορυφαία φυσική «βόμβα» μαγνησίου

Οι σπόροι αποτελούν ίσως την πιο συμπυκνωμένη φυσική πηγή μαγνησίου.

Σπόροι κολοκύθας (28,35 γρ. ή περίπου 3 κουταλιές της σούπας)

168 mg μαγνησίου

Καλύπτουν περίπου το 40% της ημερήσιας αξίας (DV).

Σπόροι chia (28,25 γρ.), περιέχουν 95 mg μαγνησίου και αποτελούν περίπου 23% της ημερήσιας αξίας.

Μόλις μία μικρή χούφτα κολοκυθόσπορων περιέχει περισσότερο από πέντε φορές το μαγνήσιο μιας μέτριας μπανάνας.

Οι κολοκυθόσποροι μπορούν να καταναλωθούν ως σνακ, να προστεθούν σε σαλάτες, γιαούρτι, ψωμί ή γλυκά. Οι σπόροι chia χρησιμοποιούνται κυρίως σε πουτίγκες, smoothies και βρώμη, με τη συνολική θρεπτική αξία να εξαρτάται και από τα υπόλοιπα υλικά της συνταγής. Επιπλέον, οι σπόροι αποτελούν πολύτιμη πηγή φυτικών πρωτεϊνών, φυτικών ινών και αντιοξειδωτικών.

Ξηροί καρποί: Μικροί σε μέγεθος, μεγάλοι σε θρεπτική αξία

Οι ξηροί καρποί συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες πηγές «καλών» λιπαρών, αλλά και μαγνησίου.

Αμύγδαλα (28,35 γρ.)

76,5 mg μαγνησίου

18% της ημερήσιας αξίας.

Κάσιους (28,25 γρ.)

82,8 mg μαγνησίου

20% της ημερήσιας αξίας.

Μία μικρή χούφτα αμύγδαλα ή κάσιους αποδίδει περισσότερο μαγνήσιο από μία μπανάνα, ενώ παράλληλα προσφέρει μονοακόρεστα λιπαρά, βιταμίνη Ε και φυτικές ίνες. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν, ωστόσο, ότι οι ξηροί καρποί έχουν σχετικά υψηλή θερμιδική πυκνότητα και καλό είναι να καταναλώνονται με μέτρο στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Φασόλια και όσπρια: Φθηνή αλλά εξαιρετικά πολύτιμη επιλογή

Τα όσπρια αποτελούν βασικό πυλώνα της μεσογειακής διατροφής και προσφέρουν υψηλής ποιότητας φυτική πρωτεΐνη μαζί με σημαντικές ποσότητες μαγνησίου.

Μαύρα φασόλια (1/2 φλιτζάνι)

42 mg μαγνησίου

10% της ημερήσιας αξίας.

Ενταμάμε (1/2 φλιτζάνι)

50 mg μαγνησίου

12% της ημερήσιας αξίας.

Κόκκινα φασόλια (1/2 φλιτζάνι)

35 mg μαγνησίου

8,3% της ημερήσιας αξίας.

Ένα πιάτο με όσπρια, όπως φασολάδα ή τσίλι με φασόλια, μπορεί εύκολα να ξεπεράσει την ποσότητα μαγνησίου που προσφέρει μία μπανάνα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου και του κορεσμού χάρη στις φυτικές ίνες.

Δημητριακά πρωινού: Το εμπλουτισμένο ξεκίνημα της ημέρας

Πολλά δημητριακά πρωινού εμπλουτίζονται με βιταμίνες και μέταλλα, μεταξύ αυτών και μαγνήσιο. Ενδεικτικά:

Δημητριακά από τριμμένο σιτάρι (2 μεγάλα μπισκότα): 61 mg μαγνησίου (14,5% DV)

(2 μεγάλα μπισκότα): 61 mg μαγνησίου (14,5% DV) Εμπλουτισμένα δημητριακά πρωινού (1 μερίδα): 42 mg (10% DV)

(1 μερίδα): 42 mg (10% DV) Στιγμιαία βρώμη (1 φακελάκι): 36 mg (8,6% DV)

Οι διατροφολόγοι επισημαίνουν ότι η επιλογή δημητριακών πρέπει να γίνεται προσεκτικά, καθώς αρκετά προϊόντα περιέχουν σημαντικές ποσότητες πρόσθετης ζάχαρης. Προτιμώνται προϊόντα ολικής άλεσης με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

Λαχανικά: Το σπανάκι κερδίζει με διαφορά

Ανάμεσα στα λαχανικά, το σπανάκι αποτελεί έναν πραγματικό «πρωταθλητή» του μαγνησίου.

Βρασμένο σπανάκι (1 φλιτζάνι): 156 mg μαγνησίου αποτελούν το 37% της ημερήσιας αξίας.

Ψητή πατάτα με τη φλούδα (100 γρ.): 43 mg μαγνησίου αποτελούν το 10% της ημερήσιας αξίας.

Το σπανάκι ξεπερνά σχεδόν κατά πέντε φορές την περιεκτικότητα μιας μπανάνας σε μαγνήσιο, ενώ παράλληλα προσφέρει φυλλικό οξύ, βιταμίνη Κ και αντιοξειδωτικές ουσίες.

Πόσο μαγνήσιο χρειάζεται καθημερινά ο οργανισμός;

Οι συστάσεις του NIH διαμορφώνονται ως εξής:

Παιδιά 1-3 ετών: 80 mg

Παιδιά 4-8 ετών: 130 mg

Παιδιά 9-13 ετών: 240 mg

Έφηβοι 14-18 ετών: άνδρες 410 mg, γυναίκες 360 mg, εγκυμοσύνη 400 mg, θηλασμός 360 mg

Ενήλικες 19-30 ετών: άνδρες 400 mg, γυναίκες 310 mg, εγκυμοσύνη 350 mg, θηλασμός 310 mg

Ενήλικες άνω των 31 ετών: άνδρες 420 mg, γυναίκες 320 mg, εγκυμοσύνη 360 mg, θηλασμός 320 mg

Οι ειδικοί του NIH επισημαίνουν ότι ο οργανισμός απορροφά περίπου 30%-40% του μαγνησίου που προσλαμβάνεται μέσω της τροφής. Σε περιπτώσεις ανεπάρκειας, γαστρεντερικών παθήσεων ή δυσαπορρόφησης απαιτείται αξιολόγηση από γιατρό ή κλινικό διαιτολόγο πριν από τη λήψη συμπληρωμάτων.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το μαγνήσιο;

Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία σχεδόν κάθε κυττάρου του οργανισμού. Σύμφωνα με το NIH, την EFSA και επιστημονικές ανασκοπήσεις της Harvard T.H. Chan School of Public Health, συμβάλλει:

στη σύνθεση πρωτεϊνών και DNA,

στη φυσιολογική λειτουργία των μυών,

στη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος,

στη ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα,

στη διατήρηση της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης,

στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας,

στη διατήρηση υγιών οστών και δοντιών,

στη μείωση της κόπωσης και της εξάντλησης.

Η επαρκής πρόσληψη μαγνησίου μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής αποτελεί βασικό στοιχείο της πρόληψης και της συνολικής υγείας. Αν και η μπανάνα παραμένει μια εξαιρετική και θρεπτική επιλογή, οι σπόροι, οι ξηροί καρποί, τα όσπρια, τα εμπλουτισμένα δημητριακά και κυρίως το σπανάκι αποδεικνύονται οι πραγματικοί πρωταγωνιστές όταν στόχος είναι η αύξηση της πρόσληψης αυτού του πολύτιμου μετάλλου.