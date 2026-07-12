Η πρωταθλήτρια κόσμου απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αργεντινή χρειάστηκε να επιστρατεύσει χαρακτήρα, υπομονή και την ποιότητα των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της για να λυγίσει την εξαιρετικά ανταγωνιστική Ελβετία με 3-1 στην παράταση και να εξασφαλίσει την παρουσία της στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, όπου θα βρει απέναντί της την Αγγλία σε μία αναμέτρηση που ήδη χαρακτηρίζεται ως πρόωρος τελικός.

Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στα νοκ άουτ, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι χρειάστηκε να φτάσει στα όριά της, όμως βρήκε ξανά τον τρόπο να χαμογελάσει στο τέλος. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος στο 112ο λεπτό πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με δυνατό φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή, «λυγίζοντας» την ελβετική άμυνα. Στις καθυστερήσεις της παράτασης ο Λαουτάρο Μαρτίνες διαμόρφωσε το τελικό 3-1, «σφραγίζοντας» την πρόκριση της «αλμπισελέστε» στους τέσσερις της διοργάνωσης.

Η Αργεντινή είχε ανοίξει το σκορ από πολύ νωρίς. Στο 10ο λεπτό ο Αλέξις ΜακΆλιστερ εκμεταλλεύτηκε την άψογη εκτέλεση κόρνερ του Λιονέλ Μέσι και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Παρά το γρήγορο γκολ, η συνέχεια δεν ήταν εύκολη για τους Νοτιοαμερικανούς, καθώς η Ελβετία ανέβασε την απόδοσή της, πήρε περισσότερη κατοχή μπάλας και άρχισε να δημιουργεί προϋποθέσεις για την ισοφάριση.

Προβάδισμα με τον ΜακΆλιστερ, απάντηση από την Ελβετία

Οι Ελβετοί μπήκαν πιο δραστήριοι στο παιχνίδι, όμως η πρώτη μεγάλη στιγμή ανήκε στην Αργεντινή. Ένα σουτ του ΜακΆλιστερ στο 8′ κατέληξε σε κόρνερ, από το οποίο προήλθε τελικά το γκολ. Ο Μέσι εκτέλεσε με ακρίβεια από τα δεξιά και ο μέσος της Λίβερπουλ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, νικώντας τον Κόμπελ για το 1-0.

Στη συνέχεια η ομάδα του Σκαλόνι προτίμησε να χαμηλώσει τον ρυθμό και να διαχειριστεί το προβάδισμά της, αφήνοντας την κατοχή στους Ελβετούς. Η «Nati» προσπάθησε να απειλήσει κυρίως με μακρινά σουτ, χωρίς όμως να δημιουργήσει πολλές καθαρές ευκαιρίες μπροστά από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Η σημαντικότερη στιγμή πριν από την ανάπαυλα ήρθε στο 32′, όταν ο Ντόι προσπάθησε να βγάλει τον Εμπολό απέναντι από τον Αργεντινό τερματοφύλακα, ο οποίος αντέδρασε έγκαιρα και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με την Αργεντινή να προηγείται 1-0.

Η ισοφάριση και η αποβολή που άλλαξε τις ισορροπίες

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά. Η Αργεντινή επιχείρησε να κυκλοφορήσει περισσότερο την μπάλα, όμως η Ελβετία ήταν εκείνη που έδειχνε πιο απειλητική.

Στο 65′ ο Ρικάρντο Ροντρίγκες βρήκε με σέντρα τον Νταν Ντόι, όμως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση, ενώ λίγο αργότερα απέκρουσε και δυνατό σουτ του Γκρανίτ Τζάκα.

Η πίεση της Ελβετίας απέδωσε καρπούς στο 67′. Ο Ντόι συνεργάστηκε άψογα με τον Ροντρίγκες, μπήκε στην περιοχή από αριστερά και με δυνατό σουτ από δύσκολη γωνία πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μαρτίνες, γράφοντας το 1-1.

Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε η πιο αμφιλεγόμενη φάση της αναμέτρησης. Αρχικά ο διαιτητής Ζοάο Πινιέιρο παρατήρησε με κίτρινη κάρτα τον Λεάντρο Παρέδες για μαρκάρισμα πάνω στον Μπριλ Εμπολό. Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του VAR, διαπιστώθηκε ότι ο Ελβετός επιθετικός είχε επιχειρήσει να ξεγελάσει τον διαιτητή.

Η κάρτα μεταφέρθηκε στον ίδιο τον Εμπολό, ο οποίος είχε ήδη μία κίτρινη, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου κανονισμού της FIFA για τη διόρθωση λανθασμένης ταυτότητας και περιπτώσεων προφανούς προσομοίωσης. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ ο Εμπολό αποχώρησε εμφανώς συγκινημένος από τον αγωνιστικό χώρο.

Η καρδιά της πρωταθλήτριας κόσμου μίλησε στην παράταση

Παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα, η Αργεντινή δεν κατάφερε να βρει γκολ μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Ο Νίκο Γκονζάλες, ο ΜακΆλιστερ, ο Μέσι και ο Λισάντρο Μαρτίνες είχαν σημαντικές ευκαιρίες, όμως ο Γκρέγκορ Κόμπελ πραγματοποίησε σπουδαίες επεμβάσεις, κρατώντας όρθια την Ελβετία.

Το πρώτο ημίχρονο της παράτασης κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τους Ελβετούς να αμύνονται μαζικά και να δείχνουν ότι μπορούν να οδηγήσουν το παιχνίδι στα πέναλτι.

Τελικά, στο 112ο λεπτό ήρθε η στιγμή του Χουλιάν Άλβαρες. Ο επιθετικός της Αργεντινής εξαπέλυσε ένα εντυπωσιακό δεξί σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» του Κόμπελ για το 2-1 και ξεσηκώνοντας τους χιλιάδες Αργεντινούς φιλάθλους στις εξέδρες.

Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης. Ο Τιάγκο Αλμάδα βγήκε απέναντι από τον Κόμπελ, ο οποίος απέκρουσε, όμως ο Λαουτάρο Μαρτίνες ακολούθησε τη φάση και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας τέλος στις ελπίδες της Ελβετίας.

Με το τελευταίο σφύριγμα οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι πανηγύρισαν μία ακόμη δύσκολη πρόκριση, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους να υπερασπιστούν τον παγκόσμιο τίτλο που κατέκτησαν το 2022. Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσουν την Αγγλία το βράδυ της Τετάρτης (15/07, 22:00), σε μία από τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις της διοργάνωσης, με έπαθλο μία θέση στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λ. Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Παρέδες, Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Μέσι, Άλβαρες

ΕΛΒΕΤΙΑ: Κόμπελ, Ζακάρια, Ακάντζι, Ελβέντι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τζάκα, Εντογιέ, Ρίντερ, Σο, Εμπολό