Η είδηση του θανάτου του Τζέισον Άνταμς, ο οποίος αγωνίστηκε στο Μουντιάλ 2026, έχει προκαλέσει σοκ στη Νότια Αφρική και ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι αυτό της αυτοκτονίας.

Ο Άνταμς ήταν στην αποστολή της Νότιας Αφρικής για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και έκανε τρεις συμμετοχές, κόντρα σε Μεξικό, Τσεχία και Νότια Κορέα, δείχνοντας επαγγελματισμό όταν έμαθε πριν δύο εβδομάδες ότι πέθανε η γιαγιά του.

Η σορός του 25χρονου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, βρέθηκε σε κατοικία στο Σχότσεκλουφ του Κέιπ Τάουν και ήδη έχει αρχίσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, εξετάζεται και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, καθώς ο Άνταμς έπασχε από κατάθλιψη.

Η είδηση του θανάτου του, έχει προκαλέσει σοκ στη Νότια Αφρική και έχει βαρύνει πολύ το κλίμα γύρω από το Μουντιάλ 2026, με τους πάντες να περιμένουν να μάθουν τι ακριβώς έγινε.