Η Γερμανία απέτυχε παταγωδώς στο Μουντιάλ 2026, αυτό όμως μπορεί να την οδηγήσει σε καλύτερες μέρες καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Γιούργκεν Κλοπ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Τα «πάντσερ» αποκλείστηκαν στη φάση των «32» από την Παραγουάη στη διαδικασία των πέναλτι και λίγες μέρες μετά ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν απομακρύνθηκε, με το όνομα του Κλοπ να έρχεται αμέσως στο προσκήνιο καθώς ήταν ο μεγάλος στόχος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Και όλα δείχνουν πως αυτός θα είναι ο νέος προπονητής της «μανσάφτ».

Ο πρόεδρος της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (DFB), Μπερντ Νόιεντορφ, και ο αντιπρόεδρος Χανς-Γιοακίμ Βάτσκε συναντήθηκαν με τον Κλοπ στη Νέα Υόρκη, συζήτησαν τα πάντα και υπάρχει πλέον προφορική συμφωνία.

Αυτό το επιβεβαιώνει και η ομοσπονδία, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως «κατά τη διάρκεια αυτής της εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων, επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τα κύρια σημεία ενός πιθανού συμβολαίου.

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Και τα δύο μέρη είναι πεπεισμένα ότι οι διαπραγματεύσεις -με την επιφύλαξη συμφωνίας με τον νυν εργοδότη του Κλοπ, την Red Bull- μπορούν τελικά να ολοκληρωθούν με επιτυχία. Οποιαδήποτε πιθανή σύμβαση θα απαιτήσει την τελική έγκριση από το εποπτικό συμβούλιο και τη γενική συνέλευση της DFB».