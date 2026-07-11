Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει μεγάλη αίσθηση το φετινό καλοκαίρι και μετά τον Τσέντι Όσμαν, θέλει τον Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ κοιτάζει και την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ!

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού έκανε μια εξαιρετική σεζόν στην Euroleague και στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» μέχρι και το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο στην Θεσσαλονίκη λέγεται πως έχουν κάνει ήδη διερευνητική κρούση στον παίκτη.

Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Ντόρσεϊ, με τον ίδιο τον ομογενή γκαρντ να θέλει να υπογράψει μια νέα συμφωνία με αυξημένες απολαβές με τον Ολυμπιακό.

Μάλιστα οι Θεσσαλονικείς είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν και σε αυτή την περίπτωση buy out, αλλά και να προσφέρουν τεράστιο συμβόλαιο στον Ντόρσεϊ.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο στην υπόθεση του Ντόρσεϊ, αφού έχει συμβόλαιο και συμφωνία σε ισχύ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι με τον παίκτη.