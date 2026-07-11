Αγωνία υπάρχει στον ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό του Αρίτζ Ελουστόντο στο φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε, καθώς σε 12 μέρες θα δώσει το πρώτο του επίσημο ματς για τη νέα σεζόν, στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό με την ολλανδική ομάδα και αμέσως ζήτησε αλλαγή, φεύγοντας υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο.

Στις τάξεις των «ασπρόμαυρων» επικρατεί αγωνία και περιμένουν πώς και πώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα κάνει, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και αν θα είναι ή όχι έτοιμος για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν.

Στις 23 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Ντιναμό Κιέβου ή την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League και οι διαθέσιμοι κεντρικοί αμυντικοί αυτή τη στιγμή, εν αναμονή των εξετάσεων του Ελιστούντο, είναι οι Μιχαηλίδης, Μπαταούλας και Κοσίδης.

Δεν είναι και ιδανική η κατάσταση δηλαδή, με τον ΠΑΟΚ να πιέζει για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου από την Κοπεγχάγη, έχοντας ήδη συμφωνήσει μαζί του.