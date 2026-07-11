Η Κλαμπ Μπριζ ηττήθηκε με 3-1 από τη Φέγενορντ, εκτός έδρας, σε φιλικό αγώνα, ο Χρήστος Τζόλης όμως έκλεψε την παράσταση με το πολύ όμορφο γκολ που πέτυχε.

Ο διεθνής Έλληνας άσος αποτελεί στόχο της Άρσεναλ, όπως και άλλων ομάδων της Premier League, με τα ρεπορτάζ σε Βέλγιο και Αγγλία να αναφέρουν πως η συμφωνία είναι πιο πιθανή από ποτέ.

Οι «κανονιέρηδες» θέλουν τον Τζόλη καθώς την περασμένη σεζόν έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ και παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση, όπως έδειξε και στο φιλικό με τη Φέγενορντ στην Ολλανδία.

Μπορεί οι Βέλγοι να ηττήθηκαν με 3-1, ο Τζόλης όμως ξεχώρισε ξανά, καθώς ήταν αυτός που πέτυχε το γκολ της ομάδας του και ήταν… γκολάρα.