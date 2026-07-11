Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη για δύο συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν με sold out επιτυχία, μοιραζόμενος στιγμές από το ταξίδι και τις εμφανίσεις του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε φωτογραφίες από την παραμονή του στην Τουρκία. Στα στιγμιότυπα ποζάρει με φόντο τον Βόσπορο, εμφανίζεται επί σκηνής κατά τη διάρκεια των συναυλιών του, στα παρασκήνια, αλλά και σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τουρκικό μέσο ενημέρωσης.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Δύο αξέχαστες, sold-out βραδιές στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ για όλα. Θα επιστρέψω».