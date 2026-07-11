Η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού τιμ του ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό του Αρίτζ Ελουστόντο στο φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε κάνει λόγο για μυικό πρόβλημα, πράγμα που σημαίνει ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Με το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν να είναι στις 23 Ιουλίου, με αντίπαλο τη Ντιναμό Κιέβου ή την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, άπαντες στον «δικέφαλο του βορρά» ανησυχούσαν για τον τραυματισμό του Ισπανού στόπερ.

Το γεγονός ότι ο Ελουστόντο έπιασε το δεξί γόνατο μετά τον τραυματισμό του είχε ως αποτέλεσμα όλοι στον ΠΑΟΚ να φοβούνται για μεγάλη ζημιά, τα πράγματα όμως είναι πολύ καλύτερα, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατρικού τιμ.

Ο τραυματισμός του Ισπανού κεντρικού αμυντικού είναι μυικός και τη Δευτέρα (13/7), μετά την επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (12/7), θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.