Μια αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον στρατό του Λιβάνου στη Βηρυτό για να συζητήσει την εφαρμογή της αποχώρησης του Ισραήλ από μία από τις «πιλοτικές ζώνες» στα κατεχόμενα εδάφη, όπως δήλωσε το Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Λιβανέζος στρατιωτικός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τη συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε στις 26 Ιουνίου, το Ισραήλ θα αποσυρθεί σταδιακά από περιοχές του νότιου Λιβάνου όπου έχει αναπτύξει στρατεύματα για την καταπολέμηση της Χεζμπολάχ, του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο εδώ και καιρό περιθωριοποιημένος λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο δύο μικρών περιοχών που ονομάζονται πιλοτικές ζώνες. «Η αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία έφτασε και ξεκίνησε συναντήσεις με τη διοίκηση του λιβανικού στρατού για να συζητήσει τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης πιλοτικής ζώνης από την οποία θα αποσυρθούν οι Ισραηλινοί, επιτρέποντας στον λιβανικό στρατό να αναπτυχθεί», δήλωσε ο αξιωματούχος, με την προϋπόθεση να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Αυτός είναι ο κύριος στόχος για τον οποίο η αμερικανική στρατιωτική αντιπροσωπεία βρίσκεται στο Λίβανο… είναι η εφαρμογή και η υλοποίηση της συμφωνίας-πλαισίου», πρόσθεσε.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ, Μισέλ Ίσσα, δήλωσε στον πρόεδρο Ζοζέφ Αούν την Πέμπτη ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία ερχόταν για να «καθορίσει τον μηχανισμό» εφαρμογής της συμφωνίας.

Στην Ουάσινγκτον, ένας Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι «η πρώτη πιλοτική ζώνη θα τεθεί σε εφαρμογή σε λίγες ημέρες, ενώ χαρτογραφούνται και σχεδιάζονται περαιτέρω πιλοτικές ζώνες».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ θα συντονίσει τις ζώνες με τις δύο χώρες, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Η συμφωνία – την οποία απέρριψε η Χεζμπολάχ – δεν ορίζει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επίσης δεσμευτεί ότι οι δυνάμεις τους θα παραμείνουν σε μια «ζώνη ασφαλείας» βάθους 10 χιλιομέτρων όσο η Χεζμπολάχ δεν αφοπλίζεται.

Οι τελευταίες συνομιλίες μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ – δεν έχουν επίσημες σχέσεις αλλά έχουν πραγματοποιήσει πέντε γύρους διαπραγματεύσεων από την έναρξη του πολέμου – θα διεξαχθούν στη Ρώμη την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη.

Ο Λίβανος είχε αρχικά θέσει ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του την αποχώρηση του Ισραήλ από τις δύο πιλοτικές ζώνες.

Ωστόσο, ένας Λιβανέζος αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε το Σάββατο στο AFP ότι «ο Λίβανος θα συμμετάσχει», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι συνομιλίες προηγούνται της αναμενόμενης επίσκεψης του Αούν στην Ουάσινγκτον αργότερα αυτό το μήνα, κατόπιν πρόσκλησης του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ.