Ο Πάολο Μαλντίνι αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή στην εθνική Ιταλίας, καθώς είπε το «ναι» στην πρόταση του προέδρου της ομοσπονδίας, Τζοβάνι Μαλαγκό.

Το φετινό είναι το τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ από το οποίο απουσιάζει η τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και αυτό αρκεί για να καταλάβει ο καθένας σε τι τραγική κατάσταση βρίσκεται.

Η ανάγκη για δυναμική επιστροφή στο προσκήνιο, επομένως, είναι μεγαλύτερη από ποτέ και ο νέος πρόεδρος της ομοσπονδίας έπεισε τον Μαλντίνι, έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του ιταλικού ποδοσφαίρου, να πει το «ναι» στην πρόταση που του έκανε για να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή.

Η συμφωνία των δύο πλευρών επισημοποιήθηκε με την ανακοίνωση της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και όλοι στη γειτονική χώρα περιμένουν να δουν, πλέον, ποιος θα είναι ο νέος προπονητής, ο οποίος θα αναλάβει να χτίσει μια ομάδα που θα είναι αντάξια του ονόματός της.