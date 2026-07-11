Σφοδρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου σε δρόμο της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου, κοντά στις Μοίρες.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε μηχανή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δικυλιστή.

Σύμφωνα με το “Δια-sos-τε τη Μεσαρά”, από τη δύναμη της σύγκρουσης ο νεαρός αναβάτης του δικύκλου εκσφενδονίστηκε στην άσφαλτο.

Ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η τροχαία.