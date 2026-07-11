Οι ρωσικές επιθέσεις στόχευσαν τις πόλεις Σούμι στη βόρεια Ουκρανία, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τέσσερις πολίτες και άλλοι 17 τραυματίστηκαν, και το λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, όπου σκοτώθηκαν άλλοι δύο.

Τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο στο Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, μετά τα σφοδρά πλήγματα, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ η Ρωσία στόχευσε το Κίεβο και πάλι από πυραύλους που προκάλεσαν τον τραυματισμό 12 ανθρώπων, όπως ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Άντριι Σίμπιχα, περιέγραψε τις επιθέσεις ως «εσκεμμένο φόνο αμάχων» και απηύθυνε κάλεσμα στους συμμάχους της χώρας για την παροχή στο Κίεβο αμυντικών συστημάτων για την αναχαίτιση των ρωσικών πυραύλων, με έμφαση στους βαλλιστικούς.

Σε βίντεο στο «Χ» φαίνονται άνθρωποι να κάθονται σε πάρκο με τα παιδιά τους και να δέχονται θραύσματα από πύραυλο που έπεσε στην περιοχή.

The death toll of today’s Russian glide bomb attack on the Sumy rises to 5, including a child.



Dozens were also injured after several glide bombs hit the central parts of the city.



Ukraine has released videos of parents shielding their children with their own bodies. pic.twitter.com/iuZvBiQh3a — Visegrád 24 (@visegrad24) July 11, 2026

Στο λιμάνι της Οδησσού, μια ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο δύο οδηγών φορτηγών, σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές της χώρας, οι οποίες πρόσθεσαν ότι χτυπήθηκε και ένα πλοίο υπό σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα.