Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή του προς τον Γιώργο Λιανό, με αφορμή τα 15 χρόνια κοινής πορείας τους στο ραδιόφωνο.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τον στενό του συνεργάτη, συνοδεύοντάς τη με ένα θερμό μήνυμα για τη σχέση που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.

«15 χρόνια μαζί… Κάθε μέρα… Χτίσαμε μαζί το όνειρο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής που την έχετε για χρόνια τώρα στην 1η θέση ακροαματικότητας, μαζί με τη Νάνσυ, τον Παναγή και τον Νίκο… 102,2 Πρωινό Sfera. Σας ευχαριστούμε. Αυτός είναι ο Γιώργος, ο δικός μου Γιώργος, που εκτιμώ σαν αδερφό!», έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια, με τον Γιώργο Λιανό να απαντά λιτά αλλά με νόημα, γράφοντας: «Σε αγαπώ».

Η στενή σχέση των δύο παρουσιαστών έχει γίνει γνωστή και μέσα από παλαιότερες δηλώσεις του Γιώργου Λιανού, ο οποίος είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Ο Γρηγόρης με έχει στηρίξει σε πάρα πολλές φάσεις της ζωής μου και με τρόπο αντρίκιο και πολλές φορές κρυφό. Δεν έχω μάθει όλα τα καλά πράγματα που έχει κάνει για μένα. Ελπίζω στο μέλλον να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης του. Από κοντά ντρέπομαι να του πω “ευχαριστώ”, οπότε του το λέω από εδώ. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για μένα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω», είχε εξομολογηθεί.