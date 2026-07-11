Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο σε φιλικό αγώνα και προηγείται με 1-0 μετά το γκολ του Γιάγκουσιτς στο 48ο λεπτό.

Οι «πράσινοι» έκαναν δύο νίκες σε φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία (4-0 τη Χέλμοντ και 3-1 τον Άγιαξ) και επέστρεψαν στην Αθήνα, υποδεχόμενοι τους Ελβετούς σε νέο φιλικό ματς.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν αξιοποίησε καμία και τελικά το 1-0 έγινε με το ξεκίνημα της επανάληψης.

Στο 48′ ο Γιάγκουσιτς πήρε τη μπάλα, προχώρησε καθώς είχε αρκετό χώρο στη διάθεσή του και με σουτ, το οποίο κόντραρε σε αντίπαλο, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.