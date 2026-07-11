Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Γκρασχόπερς σε φιλικό αγώνα και στα επίσημα του γηπέδου της Λεωφόρου βρίσκεται και ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Μετά τα δύο φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, όπου νίκησαν τη Χέλμοντ με 4-0 και τον Άγιαξ με 3-1, οι «πράσινοι» επέστρεψαν στην Αθήνα και αντιμετωπίζουν, σε νέα φιλική αναμέτρηση, τη Γκρασχόπερς.

Είναι ένα παιχνίδι που δίνει στους οπαδούς του Παναθηναϊκού να δουν για πρώτη φορά από κοντά την ομάδα που χτίζει ο Τζέικομπ Νίστρουπ και στη Λεωφόρο βρίσκεται και ο Τσίπρας, ο οποίος ποτέ δεν έκρυψε τα οπαδικά αισθήματά του.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ συνηθίζει να πηγαίνει στο γήπεδο για την αγαπημένη του ομάδα και το ίδιο έκανε και τώρα, όντας αρκετά ευδιάθετος πριν την έναρξη της αναμέτρησης.