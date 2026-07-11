Ο Παναθηναϊκός πήρε την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια με το 3-0 επί της Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο και ο Τζέικομπ Νίστρουπ τόνισε πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την ομάδα του.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν και μετά τις νίκες στην Ολλανδία επί των Χέλμοντ και Άγιαξ, ακολούθησε αυτή επί της ελβετικής ομάδας στη Λεωφόρο.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού χειροκρότησαν την ομάδα τους και το ίδιο έκανε και ο Νίστρουπ με όσα είπε στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη.

«Είναι άλλου είδους αγώνες αυτοί των φιλικών και άλλοι οι επίσημοι. Είναι όμως καλό όταν νικάς. Δεν είχαμε τους ρυθμούς που θα θέλαμε, όμως τα πράγματα κύλησαν καλά. Σε γενικές γραμμές είμαι απόλυτα ικανοποιημένος», τόνισε αρχικά ο προπονητής των «πράσινων» και συνέχισε.

«είμαι πολύ ικανοποιημένος για τους παίκτες μου. Δεν έχει σημασία πόσο έπαιξαν οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών από τον πάγκο. Οι παίκτες είναι καλοί σε αρκετές θέσεις, κάναμε μία καλή προετοιμασία και δεν ήμασταν τόσο ευάλωτοι σε τραυματισμούς».