Στις 12 Ιουλίου 1994, ο Γέροντας Παΐσιος πέθανε στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Τριάντα δύο χρόνια μετά, παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της σύγχρονης Ορθοδοξίας. Ο τάφος του εξακολουθεί να δέχεται χιλιάδες πιστούς, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί με διδαχές, θαύματα, προφητείες και, τα τελευταία χρόνια, με μια ιδιαίτερα δημοφιλή τηλεοπτική σειρά.

Ο Άγιος Παΐσιος γεννήθηκε ως Αρσένιος Εζνεπίδης στις 25 Ιουλίου 1924 στα Φάρασα της Καππαδοκίας. Η οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών και εγκαταστάθηκε τελικά στην Κόνιτσα. Πριν γίνει μοναχός εργάστηκε ως ξυλουργός και υπηρέτησε στον στρατό ως ασυρματιστής.

Μετά τη θητεία του πήγε στο Άγιο Όρος. Έζησε σε μονές και κελλιά, ενώ για ένα διάστημα βρέθηκε και στη Μονή Στομίου στην Κόνιτσα, όπου βοήθησε στην ανακαίνιση του μοναστηριού και στήριξε κατοίκους της περιοχής. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 εγκαταστάθηκε στο κελί της Παναγούδας, κοντά στη Μονή Κουτλουμουσίου.

Εκεί άρχισαν να τον επισκέπτονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Ζητούσαν συμβουλές για την οικογένεια, την υγεία, τη δουλειά και τις προσωπικές τους δυσκολίες. Η φήμη του μεγάλωσε κυρίως από στόμα σε στόμα, μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που έλεγαν ότι βρήκαν σε εκείνον παρηγοριά και έναν απλό, άμεσο λόγο.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον ανακήρυξε άγιο στις 13 Ιανουαρίου 2015. Για την Εκκλησία, η αγιοκατάταξή του συνδέθηκε με τον ασκητικό βίο, την ταπεινότητα και την πνευματική του προσφορά. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Ιουλίου.

Μετά τον θάνατό του, γύρω από το όνομά του αναπτύχθηκε ένα δεύτερο φαινόμενο: οι προφητείες που του αποδίδονται. Κυκλοφόρησαν λόγια για την Τουρκία, την Κωνσταντινούπολη, τη Ρωσία και μελλοντικούς πολέμους. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις αναφορές δεν συνοδεύονται από σαφή πρωτογενή τεκμηρίωση και εμφανίστηκαν ή διαδόθηκαν ευρύτερα μετά τον θάνατό του.

Η ζωή του ήρθε ξανά στο προσκήνιο μέσα από τη σειρά «Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό», με τον Προκόπη Αγαθοκλέους στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η σειρά έφερε την ιστορία του και σε νεότερο κοινό, επιβεβαιώνοντας ότι η μορφή του εξακολουθεί να έχει ισχυρή απήχηση στην Ελλάδα.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1827: Ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, ανοίγοντας τον δρόμο για να αναλάβει ο Καποδίστριας ως πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημείο καμπής για το νεοσύστατο ελληνικό κράτος: ο Καποδίστριας, με τη διεθνή του εμπειρία και το κύρος του, αναλαμβάνει να οργανώσει τη διοίκηση, να θεμελιώσει θεσμούς και να οδηγήσει τη χώρα στην ανεξαρτησία και την ανασυγκρότηση. Η ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Καποδίστρια σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής ελπίδας και μεταρρυθμίσεων για τον ελληνισμό.από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, ώστε να αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδας, θέση που θα καθορίσει την πορεία του νεοσύστατου κράτους.

1843: Με Βασιλικό Διάταγμα παρέχεται στην Εθνική Τράπεζα το δικαίωμα να εκδίδει τραπεζογραμμάτια, γεγονός που θα ενισχύσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας.

1913: Αγήματα του Ελληνικού Στόλου απελευθερώνουν την Αλεξανδρούπολη, ενώ ο Ελληνικός Στρατός καταλαμβάνει την Ξάνθη κατά τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο, ενισχύοντας την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας.

1920: Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει την Αδριανούπολη κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων στη Θράκη.

1930: Ξεσπούν μαζικές διαμαρτυρίες των Ελλήνων εργαζομένων εξαιτίας της εκρηκτικής αύξησης της ανεργίας που προκαλεί η διεθνής οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου. Οι εργαζόμενοι βγαίνουν στους δρόμους, διεκδικώντας κοινωνικά μέτρα προστασίας και ουσιαστική στήριξη των ανέργων. Οι κινητοποιήσεις αυτές αναδεικνύουν το βάθος της κοινωνικής κρίσης, καθώς η κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας πλήττει ιδιαίτερα τη βιομηχανία και τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα στην Ελλάδα, οδηγώντας σε ριζοσπαστικοποίηση των αιτημάτων για κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.

1943: Στη Μάχη της Πρόχοροφκα, σοβιετικές και ναζιστικές δυνάμεις συγκρούονται στη μεγαλύτερη αρματομαχία όλων των εποχών, με τη συμμετοχή εκατοντάδων τανκς και χιλιάδων στρατιωτών. Η επική αυτή σύγκρουση, μέρος της Μάχης του Κουρσκ, αποδεικνύεται κρίσιμη για την έκβαση του Ανατολικού Μετώπου: οι Σοβιετικοί αναχαιτίζουν τη γερμανική επίθεση, ανατρέποντας τα σχέδια των Ναζί για ανακατάληψη της πρωτοβουλίας. Η Πρόχοροφκα μένει στην ιστορία ως σύμβολο θυσίας και αντοχής, σηματοδοτώντας την αρχή της σοβιετικής αντεπίθεσης που θα οδηγήσει τελικά στη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.

1944: Ξεκινά η μάχη της Αμφιλοχίας μεταξύ του ΕΛΑΣ και των γερμανικών δυνάμεων κατοχής, ένα σημαντικό επεισόδιο της Εθνικής Αντίστασης.

1962: Οι Rolling Stones δίνουν την πρώτη τους συναυλία στο Marquee Club του Λονδίνου, σηματοδοτώντας τη γέννηση ενός θρυλικού κεφαλαίου της ροκ μουσικής.

1967: Το καθεστώς της 21ης Απριλίου αφαιρεί την ελληνική ιθαγένεια από 480 Έλληνες, ανάμεσά τους η Μελίνα Μερκούρη, για την αντιδικτατορική τους δράση.

Από «Τα Αθλητικά ΝΕΑ»

1976: Στο κλειστό της Γλυφάδας διεξάγεται ο πρώτος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ Ανδρών, τον οποίο κατακτά ο Ολυμπιακός κερδίζοντας την ΑΕΚ με 81-69.

1979: Λήγει, με επιστράτευση των εργαζομένων, η μεγάλης διάρκειας απεργία των Ελλήνων τραπεζοϋπαλλήλων, που είχε παραλύσει τον τραπεζικό τομέα.

1990: Ο Ανδρέας Παπανδρέου καλείται σε ανάκριση για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στην Ελλάδα.

1993: Ξεκινά τη λειτουργία του το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα, σηματοδοτώντας πρόοδο στην εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη.

1997: Εντοπίζονται τα οστά του Τσε Γκεβάρα σε ομαδικό τάφο στη Βολιβία, τροφοδοτώντας διεθνές ενδιαφέρον και συγκίνηση για το επαναστατικό του σύμβολο.

1998: Η εθνική Γαλλίας κερδίζει τη Βραζιλία με 3-0 στον τελικό του Μουντιάλ στο Παρίσι, κατακτώντας το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της.

Γεννήσεις

1904 – Πάμπλο Νερούδα, Χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, ένας από τους σημαντικότερους και πιο πολυδιαβασμένους ισπανόφωνους ποιητές του 20ού αιώνα. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ρικάρδο Νεφταλί Ρέγιες Μπασοάλτο. Το 1971 τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ενώ το έργο του περιλαμβάνει ερωτικά ποιήματα, σουρεαλιστικά έργα και πολιτικά μανιφέστα. Ξεχώρισε με συλλογές όπως τα «20 ερωτικά ποιήματα και ένα τραγούδι απελπισμένο» και το επικό «Γενικό Άσμα» (Canto General), που αποτυπώνει την ιστορία και τη φύση της Λατινικής Αμερικής. Θεωρείται σύμβολο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και του έρωτα, ενώ η ζωή και η ποίησή του συνδέθηκαν με αντιδικτατορικούς αγώνες στη Χιλή

1912 – Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Γεννήθηκε στο Διακοφτό Αχαΐας και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έπαιξε σε πάνω από 130 ταινίες, με χαρακτηριστικές ερμηνείες σε έργα όπως «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», «Ένας ιππότης για τη Βασούλα», «Η βίλα των οργίων» και «Ταξίδι στα Κύθηρα». Ξεχώρισε και στην τηλεόραση με τον ρόλο του κυρ-Γιώργη στη σειρά «Λούνα Παρκ». Βραβεύτηκε το 1968 για την ταινία «Το κανόνι και το αηδόνι» και θεωρείται ένας από τους πιο αγαπητούς και πολυδιάστατους ηθοποιούς της γενιάς του

1937 – Μπιλ Κόσμπι, Αμερικανός ηθοποιός, κωμικός και παραγωγός, από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της αμερικανικής τηλεόρασης. Πρωτοπόρος για τους Αφροαμερικανούς στο χώρο του θεάματος, έγινε διάσημος ως ο πρώτος μαύρος πρωταγωνιστής σε δραματική σειρά με το «I Spy» (1965–1968), κατακτώντας τρία Emmy. Η μεγαλύτερη επιτυχία του υπήρξε το «The Cosby Show» (1984–1992), που θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς οικογενειακές σειρές όλων των εποχών. Τιμήθηκε με πολυάριθμα βραβεία Emmy και Grammy, ενώ η δημόσια εικόνα του καταστράφηκε τα τελευταία χρόνια λόγω δεκάδων καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις, που οδήγησαν σε καταδίκη και φυλάκιση, αν και η καταδίκη του ανετράπη το 2021

Θάνατοι

1935 – Άλφρεντ Ντρέιφους, Γάλλος αξιωματικός εβραϊκής καταγωγής, κεντρικό πρόσωπο της περίφημης «Υπόθεσης Ντρέιφους». Κατηγορήθηκε άδικα για κατασκοπεία υπέρ της Γερμανίας και καταδικάστηκε το 1894, γεγονός που πυροδότησε ένα από τα μεγαλύτερα δικαστικά και πολιτικά σκάνδαλα της Γαλλίας. Η υπόθεση ανέδειξε τον αντισημιτισμό και δίχασε τη γαλλική κοινωνία. Αποκαταστάθηκε πλήρως το 1906 και τιμήθηκε με το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε ως αντισυνταγματάρχης. Πέθανε στο Παρίσι στις 12 Ιουλίου 1935, σε ηλικία 76 ετών

1994 – Άγιος Παΐσιος, Αγιορείτης μοναχός και σύγχρονος Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γεννήθηκε το 1924 στα Φάρασα της Καππαδοκίας ως Αρσένιος Εζνεπίδης και αφιέρωσε τη ζωή του στην προσευχή, την ταπείνωση και τη διακονία των συνανθρώπων του. Έγινε γνωστός για τα θαύματά του, τις προφητείες και τη σοφία του, προσελκύοντας πλήθη πιστών στο Άγιο Όρος και στη Μονή Σουρωτής Θεσσαλονίκης, όπου και εκοιμήθη στις 12 Ιουλίου 1994. Ανακηρύχθηκε Άγιος το 2015 και τιμάται ιδιαίτερα για το παράδειγμα της αγάπης και της πνευματικής καθοδήγησης που άφησε στην ελληνική κοινωνία και τον ορθόδοξο κόσμο

Βερονίκη

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για την Καταπολέμηση της Αμμοθύελλας και της Ανεμοθύελλας