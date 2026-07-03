Στις 4 Ιουλίου 2004, η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, νικώντας την οικοδέσποινα Πορτογαλία με 1-0 στον τελικό του Euro και κάνοντας όλη την Ελλάδα να παραληρεί και να γιορτάζει σε κάθε γωνιά.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε στο 57ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας, με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Άγγελου Μπασινά. Η ελληνική άμυνα και ο Αντώνης Νικοπολίδης κράτησαν το αποτέλεσμα έως το τέλος, απέναντι σε μια Πορτογαλία που πίεσε για την ισοφάριση μπροστά στο κοινό της.

Η πορεία της Ελλάδας στη διοργάνωση είχε αρχίσει με τη νίκη 2-1 απέναντι στην Πορτογαλία στην πρεμιέρα. Ακολούθησε η πρόκριση από τον όμιλο, ο αποκλεισμός της κατόχου του τίτλου Γαλλίας με κεφαλιά του Χαριστέα και, στον ημιτελικό, η νίκη επί της Τσεχίας με το ασημένιο γκολ του Τραϊανού Δέλλα στην παράταση.

Υπό την καθοδήγηση του Ότο Ρεχάγκελ, η Εθνική στηρίχθηκε στην αμυντική συνοχή, την πειθαρχία και την αποτελεσματικότητα στις στατικές φάσεις. Η Ελλάδα έγινε η ένατη διαφορετική χώρα που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σε μόλις τη δεύτερη συμμετοχή της σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, κλαίγοντας, φωνάζοντας, τραγουδώντας. Η Ελλάδα γέμισε σημαίες, χαρά, πανηγυρισμούς και συγκίνηση.

Το Euro 2004 έμεινε ως η κορυφαία στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου και μία από τις πιο αναπάντεχες κατακτήσεις στην ιστορία της διοργάνωσης.

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Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

362 π.Χ.: Ο Επαμεινώνδας νικά στη Μαντίνεια τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους, εφαρμόζοντας τον σχηματισμό της λοξής φάλαγγας που άλλαξε την τέχνη του πολέμου. Κατά τη διάρκεια της μάχης τραυματίζεται θανάσιμα και πεθαίνει, αφήνοντας πίσω του ένα ισχυρό στρατιωτικό αποτύπωμα.

1776: Ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στο Δεύτερο Ηπειρωτικό Κογκρέσο, σηματοδοτώντας τη γέννηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επαναστατική πράξη εναντίον της Βρετανικής Αυτοκρατορίας θα επηρεάσει το διεθνές δίκαιο και τα επόμενα κινήματα ανεξαρτησίας.

1822: Οι δυνάμεις των Ελλήνων και οι Φιλέλληνες, υπό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, ηττώνται από τους Οθωμανούς στη μάχη του Πέτα. Η ήττα αυτή θεωρείται σημαντική απώλεια για τον Αγώνα, καθώς χάνεται πολύτιμο έμπειρο στρατιωτικό δυναμικό.

1826: Ο Τόμας Τζέφερσον και ο Τζον Άνταμς, οι δύο από τους βασικούς αρχιτέκτονες της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, πεθαίνουν την ίδια ημέρα, στην πεντηκοστή επέτειο από την υιοθέτηση της Διακήρυξης. Μία μοναδική ιστορική σύμπτωση που συγκίνησε βαθιά τους Αμερικανούς.

1837: Ανοίγει η πρώτη υπεραστική σιδηροδρομική γραμμή στον κόσμο, συνδέοντας το Μπέρμιγχαμ με το Λίβερπουλ. Το εγχείρημα θεωρείται ορόσημο της Βιομηχανικής Επανάστασης και αλλάζει ριζικά τις μεταφορές.

1884: Το Άγαλμα της Ελευθερίας δωρίζεται επίσημα από τη Γαλλία στις ΗΠΑ, ως σύμβολο φιλίας των δύο λαών και των κοινών ιδανικών της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

1911: Ένα ακραίο κύμα καύσωνα πλήττει τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα σε έντεκα ημέρες πεθαίνουν 380 άνθρωποι, ενώ σπάνε όλα τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε πολλές πόλεις.

1913: Κατά τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο, ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει το Κάτω Νευροκόπι της Δράμας, εδραιώνοντας τα εθνικά κεκτημένα στη Μακεδονία.

1941: Ναζιστικά στρατεύματα σφάζουν Πολωνούς επιστήμονες και διανοούμενους στην πόλη Λβιβ, σε μια πράξη μαζικής εκκαθάρισης που συντάραξε τον κόσμο.

1969: Κυκλοφορεί το αντιπολεμικό τραγούδι Give Peace a Chance από την Plastic Ono Band, με τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο. Το τραγούδι γίνεται ύμνος της ειρηνιστικής γενιάς.

1973: Συλλαμβάνεται ο Ευάγγελος Αβέρωφ, κατηγορούμενος ως υποκινητής και πολιτικός σύμβουλος του «Κινήματος του Ναυτικού», της αποτυχημένης απόπειρας ανατροπής της Χούντας.

1976: Η επιδρομή στο Έντεμπε της Ουγκάντας. Ισραηλινοί κομάντος απελευθερώνουν 103 ομήρους που κρατούσαν Παλαιστίνιοι και Γερμανοί τρομοκράτες σε αεροπλάνο της Air France. Σκοτώνονται έξι τρομοκράτες, τρεις όμηροι και ο Γιονατάν Νετανιάχου, αδελφός του μετέπειτα πρωθυπουργού του Ισραήλ.

1979: Ιδρύεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με κεφάλαιο 80 εκατομμύρια δραχμές, στο πλαίσιο επαγγελματοποίησης του ποδοσφαίρου και αλλαγής σελίδας στον ελληνικό αθλητισμό.

1993: Σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή», ο αρχηγός της Πολιτικής Άνοιξης Αντώνης Σαμαράς δηλώνει: «Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία κι αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω και αν με καλέσουν για να γίνω ο αρχηγός της». Η τοποθέτησή του εκφράζει την απόλυτη ρήξη με το κόμμα από το οποίο αποχώρησε, με φόντο την κρίση για το Μακεδονικό.

1994: Μέλη της 17 Νοέμβρη δολοφονούν στο Παλαιό Φάληρο τον Τούρκο διπλωμάτη Ομάρ Χαλούκ Σιπαχίογλου, σύμβουλο της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα, σε μία από τις πιο ηχηρές επιθέσεις της οργάνωσης.

2004: Η Εθνική Ελλάδος στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης, επικρατώντας 1-0 της Πορτογαλίας στον τελικό του Euro 2004. Το γκολ του Άγγελου Χαριστέα στέλνει τη χώρα σε εθνική ευφορία και μένει στην ιστορία ως το απόλυτο ποδοσφαιρικό θαύμα.

2012: Το CERN ανακοινώνει την ανακάλυψη σωματιδίων που σχετίζονται με το μποζόνιο του Χιγκς, ολοκληρώνοντας δεκαετίες ερευνών για τον μηχανισμό που δίνει μάζα στα στοιχειώδη σωματίδια. Η ανακάλυψη χαρακτηρίζεται ορόσημο της φυσικής, επιβεβαιώνοντας θεμελιώδεις προβλέψεις του Καθιερωμένου Προτύπου.

Γεννήσεις

1978 – Βίκυ Καγιά, Ελληνίδα μοντέλο, παρουσιάστρια και επιχειρηματίας, από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής μόδας. Έκανε διεθνή καριέρα σε πασαρέλες και περιοδικά, ενώ καθιερώθηκε στην τηλεόραση με εκπομπές όπως το Greece’s Next Top Model και το Shopping Star.

Θάνατοι

362 π.Χ. – Επαμεινώνδας, Έλληνας στρατηγός και πολιτικός από τη Θήβα, από τους σπουδαιότερους στρατιωτικούς ηγέτες της αρχαιότητας. Ανέτρεψε την ηγεμονία της Σπάρτης με τη νίκη στη μάχη των Λεύκτρων και ανέδειξε τη Θήβα σε υπερδύναμη του ελληνικού κόσμου. Σκοτώθηκε στη μάχη της Μαντίνειας, αφήνοντας ανεκτίμητη στρατιωτική παρακαταθήκη.

1546 – Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, Οθωμανός ναύαρχος, από τους πιο θρυλικούς κουρσάρους και στρατιωτικούς ηγέτες της Μεσογείου. Ως αρχιναύαρχος του οθωμανικού στόλου, κυριάρχησε στις θαλάσσιες συγκρούσεις με τις χριστιανικές δυνάμεις, επεκτείνοντας την επιρροή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αποκτώντας φήμη που έφτασε μέχρι την Ευρώπη.

1826 – Τζον Άνταμς, 2ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών (1797–1801) και από τους ιδρυτές της χώρας. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην Αμερικανική Επανάσταση και στη συγγραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Υπήρξε ένθερμος υπέρμαχος της ισχυρής κεντρικής κυβέρνησης και σημαντική φυσιογνωμία της πρώιμης αμερικανικής πολιτικής ιστορίας.

1826 – Τόμας Τζέφερσον, 3ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών (1801–1809), κύριος συντάκτης της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και από τους κορυφαίους «Πατέρες του Έθνους». Οραματίστηκε μια κοινωνία βασισμένη στη δημοκρατία και την αγροτική οικονομία, ενώ επί προεδρίας του ολοκληρώθηκε η εδαφική επέκταση με την αγορά της Λουιζιάνα.

1934 – Μαρία Κιουρί, Πολωνή επιστήμονας, πρωτοπόρος της ραδιολογίας και μία από τις σπουδαιότερες φυσιογνωμίες στην ιστορία της επιστήμης. Ήταν η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με Νόμπελ και η μοναδική που έλαβε δύο βραβεία Νόμπελ σε διαφορετικά πεδία (Φυσική και Χημεία), για την έρευνά της στα ραδιενεργά στοιχεία πολώνιο και ράδιο.