Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Λειψυδρίου στο Κιλκίς, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και πέντε αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λειψύδριο Κιλκίς. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 5 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Λίγο αργότερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς.

Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα».