Μετά το 4-0 επί της Μπέβερεν, ο ΠΑΟΚ επικράτησε και της Βέστερλο με το ίδιο σκορ στο δεύτερό του φιλικό παιχνίδι, με τον Καμαρά να πετυχαίνει δύο γκολ και τους Κωνσταντέλια και Θυμιάνη από ένα.

Όπως στο προηγούμενο ματς, έτσι και τώρα, οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν για να πάρουν την κατοχή της μπάλας και να κάνουν το παιχνίδι τους, πιέζοντας για το γκολ, χωρίς όμως να έχουν και μεγάλες φάσεις. Γενικά το πρώτο ημίχρονο δεν είχε καλό ρυθμό, λόγω και των αλλαγών που έγιναν, ενώ ο Σαρρής στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε νωρίς στο γόνατο και αποχώρησε.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε τελικά χωρίς γκολ, στο δεύτερο όμως μπήκαν τέσσερα και ήταν όλα για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, ο οποίος πρέπει να έμεινα ικανοποιημένος από όσα είδε σε αυτό το διάστημα.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 54′ με το πλασέ του Κωνσταντέλια, για να ακολουθήσει στο 64′ το 2-0 από το ωραίο δυνατό σουτ του Θυμιάνη που έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» του Βίγκελ.

Η Βέστερλο προσπάθησε να μειώσει και είχε ευκαιρία στο 68′ με τον Σάιτο αλλά ο Γκουγκεσασβίλι αντέδρασε σωστά και από εκεί και πέρα ανέλαβε ο Καμαρά, ο οποίος στο 73′ με δυνατό σουτ έγραψε το 3-0 και στο 79′ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, αυτή τη φορά με πλασέ από το ύψος της περιοχής, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής (46′ Γκουγκεσασβίλι), Κένι (64′ Λύρατζης), Τέιλορ (64′ Γκόμες), Μιχαηλίδης (33′ Μπαταούλας), Ελουστόντο (33′ Κοσίδης – 74′ Κωττάς), Ζαφείρης (33′ Τσοπούρογλου), Σαρρής (11′ Θυμιάνης – 64′ Καμαρά), Κωνσταντέλιας (64′ Πέλκας), Ζίβκοβιτς (33′ Χατσίδης – 78′ Ντούνγκα), Μπέρδος (46′ Μπάλντε), Μύθου (64′ Γερεμέγιεφ).

Βέστερλο: Λάτουβερς (46′ Βίγκελ), Λαπάζ, Εμπαμπά, Μουνς, Μπαϊράμ (46′ Κιμούρα), Χασπολάτ, Φαν Ντεν Κέιμπους, Σίντορτσουκ (46′ Βίτερς), Πατράο (46′ Αμενιάλιο), Μποχαμντί Καμονί, Σακαμότο.