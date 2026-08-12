Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Ελένη Μενεγάκη, η οποία αυτό το διάστημα περνά ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Η γνωστή παρουσιάστρια παραμένει ενεργή στα social media και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από την καθημερινότητά της. Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες από βόλτες με σκάφος, συνοδεύοντας τα στιγμιότυπα με τη φράση «Ήλιος, θάλασσα και σιωπή».

Για ακόμη ένα καλοκαίρι, η Ελένη Μενεγάκη έχει επιλέξει το Ιόνιο για τις διακοπές της, με την Κεφαλονιά να βρίσκεται ανάμεσα στους αγαπημένους της προορισμούς. Οι εικόνες που μοιράζεται αποτυπώνουν το χαλαρό κλίμα των ημερών, με τη θάλασσα και τα καλοκαιρινά τοπία να έχουν τον πρώτο ρόλο.

Τις προηγούμενες ημέρες, η παρουσιάστρια βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, στο Φισκάρδο. Το ζευγάρι απόλαυσε γεύμα στο γνωστό εστιατόριο «Τασία» μαζί με φιλική παρέα, συνεχίζοντας τις ήρεμες διακοπές του στο νησί.