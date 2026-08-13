Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις κινήσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο και ανάμεσα στα νέα πρόσωπα που θα φορέσουν τα ερυθρόλευκα βρίσκεται ο Εμπάι Εντιάι, ο οποίος αναμένεται να εγκατασταθεί στον Πειραιά.

Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ έρχεται για να καλύψει το κενό που άφησε ο Άλεκ Πίτερς, αποτελώντας την επιλογή πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ. Πρόκειται για έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Αμερικανό, καθώς ξεχωρίζει κυρίως για τη δύναμη, την αθλητικότητα και την ενέργεια που βγάζει στο παρκέ.

Από τη Γαλλία στον Ολυμπιακό

Ο Εντιάι έκανε τα προηγούμενα βήματα της επαγγελματικής του καριέρας στη Γαλλία, όπου αγωνίστηκε κατά σειρά με τις Μπουργκ, ADA Blois και Βιλερμπάν.

Η παρουσία του στο γαλλικό πρωτάθλημα αποτέλεσε το διαβατήριο για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, με τον ρόλο του πλέον να βρίσκεται στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και στους εν δυνάμει πρωταθλητές Ευρώπης.

Στο παιχνίδι του ο Εντιάι συνδυάζει τη σωματική δύναμη με την αθλητικότητα και την ένταση, στοιχεία που τον κάνουν ιδιαίτερα χρήσιμο στις δύο πλευρές του παρκέ.

Το «Mbeasy» που έγινε… Air Senegal

Η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού, ωστόσο, δεν έρχεται στον Πειραιά μόνο με τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Μαζί του κουβαλά και ένα ξεχωριστό παρατσούκλι, το οποίο απέκτησε από τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του παρουσίας στη Γαλλία.

Στην ADA Blois, ένας συμπαίκτης του παρατήρησε την ευκολία με την οποία ο Εντιάι τελείωνε τις φάσεις με καρφώματα στις προπονήσεις και άρχισε να τον αποκαλεί «Mbeasy». Η ονομασία προέκυψε από έναν συνδυασμό του ονόματός του με τη λέξη «easy», δηλαδή εύκολο.

Το συγκεκριμένο παρατσούκλι, όμως, δεν έμελλε να επικρατήσει για πολύ.

Το παρατσούκλι που τον ακολούθησε

Με την πάροδο του χρόνου, το «Mbeasy» πέρασε σε δεύτερο πλάνο και τη θέση του πήρε το «Air Senegal». Ένα παρατσούκλι που συνδέθηκε άμεσα με τον τρόπο παιχνιδιού του Σενεγαλέζου και, κυρίως, με τα εντυπωσιακά του καρφώματα.

Η εκρηκτικότητά του και η ικανότητά του να σηκώνεται ψηλά για να ολοκληρώσει μια φάση πάνω από το καλάθι ήταν εκείνα που τον έκαναν να αποκτήσει το «Air» στο όνομά του.

Δεν είναι τυχαίο πως το συγκεκριμένο προσωνύμιο έγινε ακόμη πιο γνωστό όταν ο Εντιάι συμμετείχε στον διαγωνισμό καρφωμάτων της LNB.

Ο Εντιάι έχει την ικανότητα να μένει στον αέρα για αρκετή ώρα, είτε πρόκειται να τελειώσει μια φάση με εντυπωσιακό κάρφωμα είτε να κυνηγήσει ένα θεαματικό κόψιμο στην άμυνα.

Αυτά τα αθλητικά προσόντα ήταν που του χάρισαν το «Air Senegal», ένα παρατσούκλι που πλέον τον συνοδεύει και στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του στον Ολυμπιακό.