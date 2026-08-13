Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες διαβίωσης των περίπου 5.000 ανθρώπων που υπηρετούν στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS «Abraham Lincoln» έχουν τεθεί στο Κογκρέσο, καθώς το πλοίο βρίσκεται για περισσότερες από 200 συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα, σε μια ανάπτυξη που έχει ήδη ξεπεράσει κάθε συνηθισμένο χρονικό όριο.

Δημοκρατικοί γερουσιαστές ζητούν από το Πολεμικό Ναυτικό να δώσει απαντήσεις για καταγγελίες που αφορούν ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, προβλήματα στις εγκαταστάσεις, την ποιότητα του νερού, αλλά και την ψυχική κατάσταση του πληρώματος. Παράλληλα, συγγενείς των ναυτικών υποστηρίζουν ότι ορισμένοι έχουν φτάσει σε σημείο σοβαρής ψυχικής εξάντλησης, ενώ κάνουν λόγο ακόμη και για απόπειρες αυτοκτονίας.

Ο γερουσιαστής, Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, απευθύνθηκε με επιστολή του στον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ζητώντας εξηγήσεις για την κατάσταση που επικρατεί στο αεροπλανοφόρο, το οποίο «είναι ανεπτυγμένο εδώ και περισσότερες από 250 ημέρες» και δεν έχει πιάσει λιμάνι «εδώ και περισσότερες από 200 ημέρες, κάνοντας έτσι ρεκόρ αριθμού διαδοχικών ημερών παραμονής στη θάλασσα».

Στην ίδια επιστολή, ο Μπλούμενταλ αναφέρθηκε «στις πολυάριθμες αναφορές για ελλείψεις ειδών πρώτης ανάγκης, μόλυνση του νερού, προβλήματα με τα υδραυλικά, επιδείνωση της ψυχικής υγείας, προβλήματα ασφάλειας στη γέφυρα», μεταξύ άλλων προβλημάτων που φέρεται να αντιμετωπίζει το πλήρωμα.

Παρέμβαση έκανε και ο γερουσιαστής, Ρουμπέν Γκαλιέγκο, ο οποίος μέσω του X ζήτησε να πραγματοποιηθεί «επίσημη επίσκεψη ελέγχου από τη διακομματική αντιπροσωπεία της Γερουσίας επί του USS Lincoln για να ερευνήσει σχετικά με τις ανησυχητικές συνθήκες που έχουν επισημανθεί».

Από τον Ειρηνικό στη Μέση Ανατολή και πάνω από 200 ημέρες χωρίς λιμάνι

Το «Abraham Lincoln» αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις 21 Νοεμβρίου 2025, έχοντας αρχικά προγραμματιστεί για αποστολή στον Ειρηνικό. Στη συνέχεια όμως η πορεία του άλλαξε και το αεροπλανοφόρο κατευθύνθηκε προς τη Μέση Ανατολή, πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν στις 28 Φεβρουαρίου τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Η ανάπτυξη του πλοίου έχει πλέον εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα μακρά αποστολή, με το πλήρωμα να έχει περάσει σχεδόν ολόκληρο αυτό το διάστημα εν πλω. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται μαρτυρίες συγγενών, οι περισσότεροι από τους περίπου 5.000 ανθρώπους που βρίσκονται στο πλοίο είχαν συνολικά μόλις δύο ημέρες στη στεριά, κατά τις σύντομες στάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Γκουάμ και στο Ομάν.

Μάλιστα, ένα από τα διαστήματα κατά τα οποία το αεροπλανοφόρο παρέμεινε χωρίς στάση σε λιμάνι έφτασε τις 208 συνεχόμενες ημέρες, γεγονός που θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστο για τα δεδομένα μιας σύγχρονης ανάπτυξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

Η αποστολή είχε αρχικά προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί τον Μάιο, όμως τελικά παρατάθηκε. Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής του «Abraham Lincoln» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καταγγελίες για μούχλα, χαλασμένες τουαλέτες και ελλείψεις

Οι αναφορές των οικογενειών δεν περιορίζονται στη μεγάλη διάρκεια της ανάπτυξης, αλλά περιγράφουν μια καθημερινότητα που, όπως υποστηρίζουν, έχει γίνει ολοένα πιο δύσκολη για το πλήρωμα.

Μεταξύ άλλων, συγγενείς ναυτικών έχουν καταγγείλει την ύπαρξη μούχλας στους χώρους των ντους, τουαλέτες που δεν λειτουργούν, πλυντήρια τα οποία παραμένουν εκτός λειτουργίας για εβδομάδες και προβλήματα με την παροχή ζεστού νερού.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για ελλείψεις σε βασικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, όπως σαπούνι και οδοντόκρεμα, καθώς και για μεγάλες ουρές κατά τη διανομή των γευμάτων και προβλήματα στον ανεφοδιασμό του πλοίου.

Μία μητέρα ναυτικού περιέγραψε μάλιστα την κατάσταση αναφέροντας ότι ένα από τα γεύματα που έλαβε ο γιος της αποτελούνταν από δύο τορτίγιες και περίπου μισό φλιτζάνι ρύζι.

Οι σχετικές καταγγελίες είχαν γίνει γνωστές ήδη από τον Απρίλιο, όταν είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που εμφάνιζαν μικρές μερίδες φαγητού στο «Abraham Lincoln» αλλά και στο USS «Tripoli».

Τότε, το γραφείο του αρχηγού Ναυτικών Επιχειρήσεων είχε απορρίψει ότι υπήρχε έλλειψη τροφίμων ή πρόβλημα στην ποιότητά τους, υποστηρίζοντας πως και τα δύο πλοία διέθεταν επαρκείς ποσότητες τροφίμων και υγιεινές επιλογές για τα πληρώματά τους.

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε χαρακτηρίσει εκείνες τις αναφορές «fake news».

Τι απαντά το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό

Η επίσημη θέση του Πολεμικού Ναυτικού είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί από συγγενείς του πληρώματος.

Σε πρόσφατη συνάντηση με οικογένειες, αξιωματούχοι αναγνώρισαν ότι υπάρχουν προβλήματα με τις τουαλέτες και ανέφεραν ότι εξετάζονται ζητήματα που έχουν καταγραφεί στους χώρους των ντους.

Παράλληλα, παραδέχτηκαν ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην παράδοση τροφίμων, αλληλογραφίας και άλλων προμηθειών. Σύμφωνα με την εξήγηση που δόθηκε, οι καθυστερήσεις συνδέονται με τις δυσκολίες μεταφοράς υλικού από το Μπαχρέιν προς το αεροπλανοφόρο, εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του 5ου Στόλου απέρριψε τις καταγγελίες περί φθορών που προκαλούν τρύπες στο κατάστρωμα πτήσεων και υπογράμμισε ότι το «Abraham Lincoln» εξακολουθεί να είναι πλήρως ικανό να εκτελεί όλες τις αποστολές που του ανατίθενται.

Το Πολεμικό Ναυτικό υποστηρίζει επίσης ότι η διοίκηση του αεροπλανοφόρου παρακολουθεί διαρκώς την ψυχολογική ετοιμότητα των μελών του πληρώματος. Στο πλοίο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, υπάρχουν σύμβουλοι, ιερείς, ιατρικό προσωπικό και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης.

Ωστόσο, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τον αριθμό των περιστατικών απόπειρας αυτοτραυματισμού που έχουν καταγραφεί στο αεροπλανοφόρο.

Οι οικογένειες ζητούν απαντήσεις για την επιστροφή

Η ανησυχία των συγγενών κορυφώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν περισσότεροι από 200 από αυτούς συγκεντρώθηκαν στο Σαν Ντιέγκο προκειμένου να θέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν απευθείας στην ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Στη συνάντηση έδωσε το «παρών» ο ασκών χρέη υπουργού Ναυτικού, Χανγκ Κάο, ενώ ακολούθησε και δεύτερη διαδικτυακή συζήτηση. Σε αυτές, οι οικογένειες μίλησαν για την εξάντληση των ναυτικών, την ψυχική τους υγεία και τις ανησυχίες τους για την ασφάλειά τους.

Μία από τις γυναίκες που συμμετείχαν στη συνάντηση ανέφερε χαρακτηριστικά προς την ηγεσία του Ναυτικού ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των οικογενειών και των Ενόπλων Δυνάμεων «έχει καταστραφεί».

Ο αντιναύαρχος, Τζόζεφ Κέιχιλ, αναγνώρισε από την πλευρά του ότι η τόσο παρατεταμένη ανάπτυξη επιβαρύνει σημαντικά τόσο το προσωπικό όσο και τις οικογένειές του. Όπως παραδέχτηκε, η διάρκεια της αποστολής επηρεάζει και την ικανότητα του Πολεμικού Ναυτικού να διατηρεί το προσωπικό του σε καλή κατάσταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το «Theodore Roosevelt» προορίζεται να αντικαταστήσει το «Lincoln»

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, το βασικό ερώτημα για τις οικογένειες παραμένει ένα: πότε θα επιστρέψει το «Abraham Lincoln»;

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Σαν Ντιέγκο, ο Χανγκ Κάο ενημέρωσε τους συγγενείς ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS «Theodore Roosevelt» προετοιμάζεται προκειμένου να αντικαταστήσει το «Lincoln».

Παρά την ενημέρωση αυτή, δεν δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αλλαγή των δύο αεροπλανοφόρων. Οι αξιωματούχοι επικαλέστηκαν λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας και απέφυγαν να αναφέρουν πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση.

Έτσι, για τους περίπου 5.000 ανθρώπους που εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω στο «Abraham Lincoln», αλλά και για τους χιλιάδες συγγενείς τους που περιμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αποστολή παραμένει χωρίς σαφές τέλος.

Το ερώτημα που απασχολεί πλέον τις οικογένειες δεν είναι μόνο πότε το αεροπλανοφόρο θα επιστρέψει στη βάση του, αλλά και σε ποια κατάσταση θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ και μήνες πάνω σε αυτό.