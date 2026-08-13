Περίπου 87 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από Περιπολικό Σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.