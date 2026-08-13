Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου στην Εθνική Οδό Ηρακλείου-Μοιρών, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο άνδρας που επέβαινε σε αυτό να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα να διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα πυροσβεστικό όχημα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον τραυματία έχοντας τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.