Η Κέιτ Μος απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της μόδας, τραβώντας τα βλέμματα κατά τη διάρκεια καλοκαιρινής εξόρμησης στη Φορμεντέρα.

Το 52χρονο supermodel βρέθηκε την Τρίτη σε σκάφος μαζί με την κόρη της, Λίλα Μος, και μια παρέα φίλων, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τα καταγάλανα νερά της Μεσογείου.

Η Κέιτ Mος επέλεξε ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ και ανοιχτή πλάτη, το οποίο συνδύασε με χρυσά κοσμήματα και βραχιόλια με χάντρες. Χαλαρή και ευδιάθετη, απόλαυσε τον χρόνο της στο σκάφος, ενώ δεν δίστασε να κάνει και βουτιές στη θάλασσα, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Kate Moss, 52, turns heads in a plunging swimsuit as she joins bikini-clad daughter Lila, 23, as they cool off on a girls' boat trip to Formentera https://t.co/JkJKUwONZv — Daily Mail (@DailyMail) August 12, 2026

Μαμά και κόρη σε καλοκαιρινό mood

Στο πλευρό της ήταν η 23χρονη Λίλα Μος, η οποία ακολούθησε μια πιο νεανική και έντονη επιλογή, φορώντας κόκκινο μπικίνι. Μαμά και κόρη έδειχναν ιδιαίτερα χαλαρές, περνώντας αρκετή ώρα στη θάλασσα και κάνοντας βουτιές από το σκάφος. Στην παρέα τους βρίσκονταν επίσης και η στενή φίλη της Κέιτ Μος, Ρόουζ Φέργκιουσον, η οποία είναι νονά της Λίλα.

Αργότερα, η Κέιτ Mow πρόσθεσε στο beach look της ένα τζιν σορτς και ένα μαύρο δαντελένιο τοπ, καθώς η παρέα μετακινούνταν μεταξύ σκάφους και στεριάς.

Η Λίλα Μος ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της

Η Λίλα έχει ήδη χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας. Έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στην πασαρέλα το 2020, ανοίγοντας και κλείνοντας το show της Miu Miu για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021.

Έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε διεθνείς καμπάνιες μεγάλων οίκων, μεταξύ των οποίων Gucci, Fendi, Marc Jacobs Beauty και YSL Beauty, αποδεικνύοντας ότι το modeling παραμένει οικογενειακή υπόθεση.

Η νέα, πιο ήρεμη ζωή της Κέιτ Μος

Τα τελευταία χρόνια, η Κέιτ Μος έχει απομακρυνθεί αρκετά από τη νυχτερινή ζωή του Λονδίνου και έχει υιοθετήσει έναν σαφώς πιο ήρεμο τρόπο ζωής στην εξοχή.

Το 2004 είχε αγοράσει εξοχική κατοικία στο Little Faringdon, στην περιοχή των Cotswolds, και έκτοτε έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πόσο απολαμβάνει την καθημερινότητα μακριά από τη φασαρία της πόλης. Μάλιστα, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η αγάπη της για την κηπουρική φαίνεται πως την έχει οδηγήσει να εξετάζει και ένα νέο επαγγελματικό βήμα γύρω από τα λουλούδια και τη διακόσμηση. Η ίδια είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι στιγμές που περνά στο σπίτι της στην εξοχή είναι από εκείνες που την κάνουν πιο ευτυχισμένη.

Σενάρια για ντοκιμαντέρ στο Netflix

Την ίδια ώρα, πληροφορίες θέλουν την Κέιτ Μος να βρίσκεται στο επίκεντρο ενδιαφέροντος για μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ που θα μπορούσε να προβληθεί στο Netflix. Η πιθανή παραγωγή φέρεται να εξετάζει τη ζωή και την καριέρα της, με αφορμή και τη συμπλήρωση 35 χρόνων από την εμβληματική καμπάνια της για τον Calvin Klein το 1992, η οποία την εκτόξευσε στη διεθνή σκηνή της μόδας σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Παρότι η Κέιτ Μος είναι γνωστή εδώ και χρόνια για τη στάση ζωής «ποτέ μην παραπονιέσαι, ποτέ μην εξηγείς», δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ίσως πλέον να είναι πιο ανοιχτή στο να μιλήσει δημόσια για πτυχές της ζωής και της καριέρας της που μέχρι σήμερα κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέχρι τότε, πάντως, η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει το καλοκαίρι της στη Φορμεντέρα με τον πιο χαλαρό τρόπο: με θάλασσα, φίλους και φυσικά την κόρη της στο πλευρό της.