Το Athens Baroque Festival 2026 επιστρέφει στην Αθήνα από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική του μπαρόκ.

Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Αναστασίας Μηλιώρη, το διεθνές φεστιβάλ φιλοξενείται στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών και προσκαλεί το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι που αναδεικνύει τον πλούτο, τις αντιθέσεις και την πολυμορφία μιας από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ευρωπαϊκής μουσικής.

Με συναυλίες, σπάνιο ρεπερτόριο, ιστορικά όργανα και μια ειδικά σχεδιασμένη εκπαιδευτική δράση για παιδιά, το φεστιβάλ φέρνει στο προσκήνιο διαφορετικές εκφάνσεις της μουσικής του 16ου, 17ου και 18ου αιώνα.

Από την Ιβηρική Χερσόνησο και τη γαλλική σχολή του φλάουτου έως το έργο του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, το πρόγραμμα συνδέει μουσικές παραδόσεις, εποχές και καλλιτεχνικές επιρροές.

Η αυλαία ανοίγει την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, με τη συναυλία «Me Muero d’ amor – Estampas». Το σύνολο Estampas παρουσιάζει τραγούδια και οργανικά έργα από τον Χρυσό Αιώνα της Ισπανίας, φωτίζοντας την ερωτική θεματολογία μέσα από συνθέσεις των Juan Hidalgo, Sebastián Durón και José Marín, αλλά και πορτογαλικά έργα. Η συναυλία αναδεικνύει παράλληλα την αυτοσχεδιαστική παράδοση των εγχόρδων οργάνων και τον σημαντικό ρόλο της κιθάρας στη μουσική της εποχής.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, η συναυλία «L’inconnu – Η γαλλική σχολή του φλάουτου» μεταφέρει το κοινό στις αρχές του 18ου αιώνα και στην αυλή των Βερσαλλιών. Μέσα από έργα συνθετών όπως οι Jacques-Martin Hotteterre και Michel de la Barre, παρουσιάζονται οι απαρχές του ρεπερτορίου για φλάουτο, μέσα από έργα που ερμηνεύονται με διαφορετικά ιστορικά φλάουτα και όργανα εποχής.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, με τη διαδραστική εκπαιδευτική δράση «Children meet the period instruments», που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, ζωντανές μουσικές ερμηνείες και την παρουσίαση ιστορικών οργάνων, οι μικροί συμμετέχοντες θα γνωρίσουν με δημιουργικό και βιωματικό τρόπο τη μουσική του μπαρόκ.

Οι δύο τελευταίες βραδιές, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, είναι αφιερωμένες στον Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει το «Τριπλό Κοντσέρτο» BWV 1044, τη Σονάτα για βιολί και υποχρεωτικό τσέμπαλο BWV 1014, καθώς και τη δημοφιλή «Coffee Cantata» BWV 211, ένα έργο με χιουμοριστικό χαρακτήρα που αφηγείται τη σύγκρουση μιας νεαρής γυναίκας με τον πατέρα της γύρω από την αγάπη της για τον καφέ.

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων σολίστ και του Ensemble ABF, που ερμηνεύει σε όργανα εποχής, το Athens Baroque Festival 2026 προσφέρει μια ολοκληρωμένη πολιτιστική εμπειρία για τους φίλους της κλασικής μουσικής. Οι συναυλίες έχουν διάρκεια 90 λεπτών, ενώ η εκπαιδευτική δράση διαρκεί 60 λεπτά.

Πληροφορίες

Γερμανική Εκκλησία Αθηνών, Σίνα 66-68, Αθήνα

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 20€, μειωμένο 15€ για ανέργους, φοιτητές, άτομα άνω των 65 ετών και ΑμεΑ.

Για τη δράση «Children meet the period instruments», η τιμή είναι 10€ ανά παιδί και 5€ για τον ενήλικα συνοδό, ενώ η είσοδος για παιδιά κάτω των 6 ετών είναι δωρεάν.