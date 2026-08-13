Η ΑΕΚ έχει μπροστά της τη διπλή αναμέτρηση με τη Λέφσκι Σόφιας για τα Playoffs του Champions League, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται εκτός έδρας την Τρίτη (18/8, 22:00).

Μετά την ήττα στον τελικό του Super Cup από τον ΟΦΗ, η Ένωση στρέφει πλέον την προσοχή της στην Ευρώπη, έχοντας ως μεγάλο στόχο την επιστροφή της στη League Phase του Champions League, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018-2019.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των Βούλγαρων, προκειμένου να βρεθεί ξανά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και να χαρίσει σημαντικές ευρωπαϊκές βραδιές στο γήπεδο της Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το προβάδισμα της ΑΕΚ στις πιθανότητες

Σύμφωνα με το Football Meets Data, η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση. Ο υπερυπολογιστής της πλατφόρμας, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά δεδομένα και παραμέτρους, υπολογίζει στο 65% τις πιθανότητες της Ένωσης να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λέφσκι.

Από την άλλη πλευρά, οι πιθανότητες πρόκρισης της βουλγαρικής ομάδας υπολογίζονται στο 35%, με την ΑΕΚ να εμφανίζεται έτσι ως το φαβορί του ζευγαριού πριν από την έναρξη των δύο αναμετρήσεων.