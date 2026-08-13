Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (13/8).
Οι «ασπρόμαυροι» ηττήθηκαν με 0-1 στον πρώτο αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και κυνηγάνε την ανατροπή, χωρίς τον Κωνσταντέλια, για να προκριθούν στα play off.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα πρωί
12:55 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Ύψος Προκριματικός Δόση Στίβος
13:05 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 200 μ. Προκριματικός Γκαραγκάνης, Μυριανθόπουλος Στίβος
15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα πρωί
16:55 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακοντισμός Προκριματικός Β Γκρουπ Τσίτσος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 4η Ημέρα βράδυ
21:30 OPEN TV Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)