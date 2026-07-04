Έτοιμος να αποκτήσει τον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς είναι ο Ολυμπιακός, καθώς η Σάντεφιορντ είπε το «ναι» σε πρόταση ύψους 5 εκατ. ευρώ, ποσό που θα αυξηθεί με τα μπόνους, όπως αναφέρει η σουηδική Expressen.

Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να απέκτησαν τον Νταβίντ Κάρμο, αυτό όμως δεν σημαίνει πως ολοκληρώθηκαν οι κινήσεις για την ενίσχυσή τους στο κέντρο της άμυνας. Στον Πειραιά είχαν σημειώσει και το όνομα του Σμαΐλοβιτς και τελικά όλα δείχνουν πως θα τον αποκτήσουν.

Οι συζητήσεις με τη νορβηγική Σάντεφιορντ δεν ήταν εύκολες, καθώς υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, ο 22χρονος Σουηδός στόπερ όμως ετοιμάζεται να ντυθεί στα ερυθρόλευκα, όπως αναφέρουν και οι συμπατριώτες του.

Η σουηδική Expressen αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ πως η Σάντεφιορντ είπε τελικά το «ναι» στην πρόταση του Ολυμπιακού που έφτασε στα 5 εκατ. ευρώ, με το ποσό να ανεβαίνει στα 6, υπολογίζοντας και τα μπόνους. Έτσι, έχει ανοίξει ο δρόμος για την έλευση του Σμαΐλοβιτς στην Ελλάδα.

Η πώληση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού θα είναι η πιο ακριβή στην ιστορία της Σάντεφιορντ, με τον παίκτη να αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.