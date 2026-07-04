Το δικό της σχόλιο για όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα στην εβδομάδα σχετικά με την Αθηνά Οικονομάκου έκανε η Ναταλία Γερμανού.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (5/7), μετά την προβολή σχετικού αποσπάσματος με τις δηλώσεις του παρουσιαστή για τον γάμο της ηθοποιού, η παρουσιάστρια του «Καλύτερα δε Γίνεται» πήρε τον λόγο προκειμένου να σχολιάσει τα όσα ειπώθηκαν.

«Μέσα από το βίντεο του Παναγιώτη διαπίστωσα ποιος δεν θα αντικατασταθεί ποτέ από τη ρομποτική. Ο Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος που ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορέσει να υποκαταστήσει και να αντικαταστήσει. Ποτέ όμως. Είναι ασταμάτητος», είπε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μέσα σε ένα βίντεο μέτρησα ό,τι μπορεί να φανταστεί και να μην φανταστεί άνθρωπος. Είπε ότι απέτυχε στον πρώτο της γάμο, ότι δεν την παίρνει να αποτύχει ξανά. Αυτά κανένα ρομπότ, όπως και να το προγραμματίσεις, δεν θα σκεφτόταν να τα πει ποτέ».

Από την πλευρά της, η Ελιάννα Χρυσικοπούλου σχολίασε με χιούμορ: «Ακόμη και στα ρομπότ, στο AI, έχουν βάλει κάποιες δικλείδες».